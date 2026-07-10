10 prostych pytań z serialu "Czterej Pancerni i pies". Przekonaj się w quizie, co pamiętasz z produkcji!

W polskiej kulturze nie brak seriali, dziś uznawanych za kultowe. Co ciekawe, jeden z tych najbardziej legendarnych jest równocześnie jednym z pierwszych, które były emitowane w Telewizji Polskiej - i to od razu z ogromnym sukcesem! Mowa oczywiście o zupełnym klasyku klasyków, czyli "Czterech pancernych i psie"! Jak dobrze pamiętasz ten serial? Sprawdź się w quizie!

Autor: Materiały TVP/ Materiały prasowe "Czterej Pancerni i pies" - quiz