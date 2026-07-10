10 prostych pytań z serialu "Czterej Pancerni i pies". Przekonaj się w quizie, co pamiętasz z produkcji!

W 1964 roku Janusz Przymanowski wydał swoją najnowszą powieść, skierowaną do młodzieży, zatytułowaną Czterej Pancerni i pies. Spotkała się ona z ciepłym przyjęciem czytelników, nic więc dziwnego, że już dwa lata później rozpoczęła się produkcja serialu, którego kanwa miała zostać oparta na wspomnianej książce. Przymanowski został zaangażowany do projektu jako scenarzysta, za kamerą zaś stanął Konrad Nałęcki. Pierwszy odcinek Czterech Pancernych i psa został wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej 25 września 1966 roku. Produkcja osiągnęła wielki sukces i była emitowana przez kolejne cztery lata, do 1970 roku, ostatecznie powstały jej trzy serie, na które złożyło się 21 odcinków. W role główne tytułowych "Pancernych" wcielili się Roman Wilhelmi (pierwsze sześć odcinków), Janusz Gajos, Franciszek Pieczka, Włodzimierz Press oraz Wiesław Gołas, a na ekranie towarzyszyli i towarzyszyły im m.in. Pola Raksa, Małgorzata Niemirska, Tadeusz Kalinowski czy Barbara Krafftówna.
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