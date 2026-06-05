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Xandria zagra w Krakowie! Niemiecka grupa wraca do Polski z nowym albumem

Xandria wraca do naszego kraju po blisko dwóch latach przerwy. Niemiecka grupa grająca symfoniczny metal ogłosiła europejską trasę koncertową pod nazwą Eclipse European Tour 2026. Będzie to pierwsza samodzielna trasa zespołu w Polsce od czasu ich występu w Warszawie pod koniec 2024 roku. Muzycy przyjadą do nas, aby promować swój najnowszy i dziewiąty z kolei album studyjny zatytułowany "Eclipse". Krążek ten zapowiada się jako solidna kontynuacja artystycznej drogi zespołu, na czele którego od 2022 roku stoi wokalistka Ambre Vourvahis. Fani mogą spodziewać się charakterystycznego połączenia potężnych metalowych brzmień z symfonicznymi aranżacjami, z których grupa słynie od ponad trzech dekad. Będzie to doskonała szansa do usłyszenia na żywo zarówno zupełnie nowych kompozycji, jak i klasycznych utworów z bogatej dyskografii zespołu.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert zespołu Xandria w Polsce?

Jesienna trasa koncertowa obejmuje łącznie 22 przystanki w całej Europie, a polscy fani będą mieli okazję zobaczyć muzyków w połowie października. Zespół wystąpi w Polsce dokładnie 14 października 2026 roku. Na miejsce koncertu wybrano krakowski Klub Zaścianek. Jest to drugi polski przystanek na trasie, zaraz po zaplanowanym na poprzedni dzień występie w stolicy. Wiadomo już, że wieczór zapowiada się bardzo intensywnie, ponieważ przed główną gwiazdą zaprezentują się goście specjalni. Na scenie zobaczymy amerykańską formację Seven Spires oraz włoski zespół Secret Rule. Taki zestaw wykonawców gwarantuje ogromną dawkę metalu i symfonicznego grania na naprawdę wysokim poziomie.

DATA KONCERTU: 14 października 2026 r.

14 października 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Zaścianek

Klub Zaścianek GODZINA: otwarcie bram 19:00, start koncertu o godz. 20:00

otwarcie bram 19:00, start koncertu o godz. 20:00 SUPPORT: Seven Spires, Secret Rule

Xandria w Krakowie 2026 - BILETY, CENY

Sprzedaż wejściówek na krakowski występ niemieckiej grupy jest już całkowicie otwarta. Organizatorzy nie podali informacji o podziale na wcześniejsze etapy przedsprzedaży, dlatego bilety są po prostu dostępne w stałej dystrybucji ogólnej. Oficjalnymi kanałami sprzedaży wejściówek na to wydarzenie są platformy Eventim.pl, Ticketmaster.pl, Empik Bilety oraz Winiary Bookings. Fani mają do wyboru jedną główną kategorię miejsc, ponieważ w klubie zaplanowano wyłącznie przestrzeń stojącą dla publiczności. Warto pamiętać, że przewidziano specjalną procedurę dla osób z niepełnosprawnościami, które muszą zorganizować swój udział w wydarzeniu bezpośrednio przez kontakt mailowy z platformą Eventim.pl.

Miejsca stojące: od 147,34 zł (cena zawiera opłatę serwisową)

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