Polskie zespoły metalowe wszech czasów. Oto ikony rodzimego najcięższego brzmienia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Xandria zagra w Warszawie! Powrót symfonicznej legendy do Polski

Zespół Xandria to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli symfonicznego metalu na europejskiej scenie. Niemiecka formacja założona przez Marco Heubauma od ponad dwóch dekad łączy ciężkie gitarowe riffy z monumentalnymi orkiestracjami i zachwycającymi wokalami. Grupa zapowiedziała właśnie premierę swojego najnowszego albumu o tytule "Eclipse", który trafi do fanów na początku sierpnia tego roku.

Wydawnictwo ma być kolejnym krokiem w ewolucji zespołu i jeszcze mocniej postawić na filmowy rozmach znany z muzyki kinowej. Aby promować ten materiał, muzycy wyruszają w jesienną trasę koncertową po całej Europie. W ramach nowego tournée Xandria odwiedzi również Polskę, gdzie zaprezentuje swoje słynne podejście do występów na żywo. Fani mogą spodziewać się świetnego muzycznego spektaklu, który sami artyści nazywają symfonicznym opowiadaniem historii.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert zespołu Xandria w Polsce?

Polski przystanek jesiennej trasy koncertowej będzie doskonałą okazją do ponownego spotkania z zespołem w znanych mu już warunkach. Koncert odbędzie się 13 października 2026 roku w stolicy. Na miejsce tego wydarzenia wybrano Klub Hydrozagadka, do którego formacja wraca po swoim świetnie przyjętym występie z jesieni dwa lata wcześniej. Warszawski koncert jest częścią kameralnego objazdu po klubach Europy Środkowej i Zachodniej. Niemieckiej legendzie na scenie towarzyszyć będą wspaniali goście specjalni, którzy idealnie dopełnią klimat całego wieczoru. Przed główną gwiazdą zaprezentuje się amerykańska formacja Seven Spires oraz włoski zespół Secret Rule. Połączone siły trzech grup gwarantują potężną dawkę metalowych brzmień w najlepszym wydaniu.

DATA KONCERTU: 13 października 2026 r.

13 października 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Hydrozagadka, ul. 11 Listopada 22

Klub Hydrozagadka, ul. 11 Listopada 22 GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: Seven Spires, Secret Rule

Xandria w Warszawie 2026 - BILETY, CENA

Wejściówki na warszawski występ niemieckiej grupy są już dostępne dla wszystkich zainteresowanych fanów. Oficjalna sprzedaż biletów wystartowała 10 maja 2026 roku w godzinach porannych. Głównym dystrybutorem jest platforma eBilet, ale wejściówki można znaleźć również w takich serwisach jak Eventim, EmpikBilety czy Going. Organizatorem polskiego koncertu jest agencja Winiary Bookings, która potwierdza aktualną pulę oraz koszty uczestnictwa w wydarzeniu. Na ten moment przygotowano jedną podstawową kategorię cenową, która zawiera już wszystkie obowiązkowe opłaty manipulacyjne. W materiałach promocyjnych nie ma obecnie informacji o biletach kolekcjonerskich czy specjalnych pakietach dla największych fanów. Wszelkie aktualizacje dotyczące ewentualnych nowych progów cenowych warto śledzić bezpośrednio na stronach oficjalnych dystrybutorów.

Bilet wstępu: od 149,90 zł