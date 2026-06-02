Słynny koncert Type O Negative z Przystanku Woodstock trafił właśnie do sieci

Mamy rok 2007. Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą pęka w szwach, a na scenie staje ikona gotyckiego metalu – nowojorska formacja Type O Negative dowodzona przez charyzmatycznego i obdarzonego głębokim głosem Petera Steele'a. To był mroczny, gęsty, ale też niesamowicie emocjonalny występ, który na stałe wpisał się w historię festiwalu Jurka Owsiaka.

Zapis tego koncertu, w jakości 4K, właśnie wylądował na kanale Kręcioła TV na YouTubie.

Metal to najbardziej inteligentny gatunek muzyczny.

Wspomniany występ odbył się w ramach promocji Dead Again, ostatniego studyjnego albumu Type O Negative. Z tego krążka muzycy w Kostrzynie zagrali dwa utwory: The Profit of Doom oraz These Three Things. Łącznie zaprezentowali set składający się z ośmiu kompozycji. Największy aplauz wzbudziły Black No. 1 (Little Miss Scare-All) i Christian Woman, czyli legendarne utwory z kultowego Bloody Kisses (1993).

Jak się okazało: był to ostatni koncert Type O Negative w Polsce. Wcześniej grupa wystąpiła w naszym kraju w 1996 (Poznań) oraz 2003 i 2007 (Warszawa). Zapis występu, który odbył się w nocy z 3 na 4 sierpnia 2007 w Kostrzynie nad Odrą, udostępniamy poniżej:

Przypomnijmy, że w kwietniu 2010 historia formacji Type O Negative dobiegła końca. Wówczas zmarł Steele. Wokalista i basista odszedł w wieku zaledwie 48 lat. Po tym wydarzeniu pozostali muzycy nie wrócili już na scenę pod znanym szyldem. Od lat w przestrzeni medialnej przewija się temat, że zorganizowany zostanie koncert w hołdzie dla muzyka. W 2025 gitarzysta Kenny Hickey, w wywiadzie dla Loaded Radio, przyznał otwarcie, że prowadzone są rozmowy. Przeszkodą jest natomiast postawa klawiszowca, któremu nie do końca się widzi powrót do grania po latach.

Perkusista odkrył nieznany wcześniej utwór Type O Negative

Perkusista Johnny Kelly poinformował, nie tak dawno, że odnalazł nieznany wcześniej utwór grupy, który został nagrany w trakcie sesji do albumu October Rust z 1996. – Ten numer wówczas nie był wystarczająco mocny, żebyśmy umieścili go na "October Rust". Ale po trzydziestu latach nadaje się, by wydać go w formie bonusu. Pod warunkiem, że uda nam się go przenieść z kasety i zrobić dobry mastering – powiedział muzyk w wywiadzie dla Loaded Radio.

