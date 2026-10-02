Współautor hitu „Warszawa” powraca na scenę. Jan Benedek założył rockowy duet i idzie pod prąd

BNDK wkracza na scenę z albumem „Vintage”

Na polskiej scenie muzycznej pojawił się nowy, intrygujący duet. Zespół BNDK, tworzony przez Jana Benedeka i Gabora Benedeka, właśnie wypuścił swój debiutancki album zatytułowany „Vintage". To propozycja dla wszystkich, którzy tęsknią za potężnym, gitarowym graniem wprost ze złotej ery rocka lat 70. Twórcy postanowili pójść pod prąd, tworząc muzykę, która ma być alternatywą zarówno dla popowego mainstreamu, jak i dla typowego, współczesnego rocka. Jak zapowiadają, ich debiutancka płyta to powrót do korzeni, ale podany w świeży i energetyczny sposób, za który odpowiada m.in. młody wokalista.

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Połączenie rockowego doświadczenia z młodzieńczą energią

Siłą napędową zespołu BNDK jest spotkanie dwóch muzycznych światów. Z jednej strony mamy charakterystyczne kompozycje i niepowtarzalne brzmienie gitary Jana Benedeka, który jest współautorem tak znanych utworów jak „Warszawa” i „King”. Z drugiej – młody i wyrazisty głos Gabora Benedeka, który dodaje całości nowej energii. Ich wspólna muzyka opiera się na tym, co w rocku najlepsze: mocnych riffach, wpadających w ucho, melodyjnych refrenach i pulsującej energii żywego zespołu. Przede wszystkim jednak liczą się emocje, które słychać w każdym dźwięku na płycie „Vintage”.

Od garażowego bluesa po rock operę

Debiutancki album BNDK to prawdziwa podróż po różnych odcieniach rocka. Każdy utwór na płycie odsłania inne muzyczne oblicze duetu. Zespół śmiało czerpie inspiracje z garażowego bluesa, funku, soulu, a nawet glam rocka i brytyjskiej muzyki gitarowej. W utworze „Glamston” glamrockowa energia łączy się z surowością w stylu The Rolling Stones, a w piosenkach „Miłość” i „Będzie dobrze” słychać echa soulu i gospel. Z kolei przebojowy i funkowy „Klub” z pewnością rozbuja słuchaczy, a buntowniczy „Czarny płaszcz” pokaże pazur zespołu. Album wieńczy rozbudowany utwór „Święty Graal”, który prowadzi słuchaczy w stronę klasycznej rock opery. To dowód na to, że BNDK nie boi się muzycznych eksperymentów i już na starcie pokazuje swój własny, rozpoznawalny styl.