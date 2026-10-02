Wokalista Metro zdradza kulisy nowego singla. To historia o życiu na krawędzi i niebezpiecznych wyborach

Tajemnicza historia w nowym singlu Metro

Warszawska grupa Metro odsłania kolejną kartę przed premierą swojego debiutanckiego albumu. Ich nowy singiel, „Spacer po szkle”, to mroczna i duszna opowieść, która czerpie inspirację z kultowej piosenki The Police o Roxanne. Zespół przenosi jednak tę historię w realia warszawskiego Śródmieścia, pełnego niejednoznaczności i mrocznych zaułków.

Kawałek zapowiada pierwsze w dyskografii zespołu wydawnictwo, a jego premiera odbywa się na zaledwie dwa tygodnie przed ukazaniem się krążka. Klimat piosenki oddaje teledysk zrealizowany przez Aleksandrę Górecką.

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„Historia o życiu na krawędzi”

O czym tak naprawdę opowiada nowy utwór? Kulisy jego powstania zdradził Aleksander Zajdel, wokalista, gitarzysta i autor tekstu. Jak przyznaje, piosenka dotyka niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych wyborów, podsycając atmosferę tajemnicy.

– To historia o życiu na krawędzi, o życiu nieodpowiedzialnym, z dnia na dzień, z nocy na noc. O poddawaniu się pokusom w wiecznym zagubieniu. O zazdrości, domysłach, pogłoskach, niespełnieniu. Historia prawdziwa. …A może jedynie wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków? – zastanawia się artysta, pozostawiając ostateczną interpretację słuchaczom.

Debiutancki album w drodze

Singiel „Spacer po szkle” znajdzie się na debiutanckiej płycie zespołu zatytułowanej „365 widoków na przyszłość”. Fani, którzy nie mogą doczekać się premiery, już teraz mogą zamawiać album w pre-orderze. Krążek jest dostępny na płycie CD oraz na podwójnym winylu na stronie sklep.rockhouse.pl/metro.

Metro rusza w trasę koncertową

Zespół nie zwalnia tempa i już wkrótce zaprezentuje nowy materiał na żywo. Grupa ogłosiła imponującą listę koncertów, które odbędą się w całej Polsce. To będzie doskonała okazja, by usłyszeć „Spacer po szkle” w wersji scenicznej.

Oto pełna lista miast, w których zagra Metro:

02.10 | BIAŁYSTOK, Zmiana Klimatu

03.10 | LUBLIN, Fabryka Kultury Zgrzyt

08.10 | POZNAŃ, 2Progi

15.10 | TORUŃ, Kombinat Kultury

16.10 | GDAŃSK, Drizzly Grizzly

23.10 | WARSZAWA, Hydrozagadka

07.11 | KATOWICE, Razjefiber

08.11 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, Semafor

12.11 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, MagnetOffOn

13.11 | LESZNO, Zakład

14.11 | LEGNICA, Spiżarnia

15.11 | ŁÓDŹ, Wytwórnia

20.11 | ELBLĄG, Mjazzga

26.11 | SZCZECIN, Nowa Dekadencja

27.11 | OPOLE, Wyjście Awaryjne

28.11 | GOMUNICE, Bogart

3.12 | WROCŁAW, Stary Klasztor

11.12 | PŁOCK, Rock69

12.12 | OLSZTYN, Baza