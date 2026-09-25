Zespół Metro w końcu ogłosił szczegóły debiutanckiego albumu. Ten materiał muzycy nosili w sercach od dawna

Metro wreszcie wydaje debiutancki album!

To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich miesięcy na polskiej scenie muzycznej. Zespół Metro, którego kariera w ostatnim czasie gwałtownie nabrała tempa, ogłosił szczegóły swojego debiutanckiego krążka. Płyta zatytułowana „365 widoków na przyszłość” ukaże się już 16 października.

Na albumie znajdzie się dwanaście piosenek, które powstały głównie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. To właśnie wtedy przebojowe, ale wciąż alternatywne utwory grupy zaczęły podbijać serca coraz większej publiczności. Fani z pewnością rozpoznają na płycie single doskonale znane z anten stacji radiowych, takie jak „Nic Nie płonie”, „TakTakTak” i „Niepamięć”.

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„Pisali do wewnątrz, do zewnątrz, do świata”

Wokalista i autor tekstów grupy, Aleksander Zajdel, zdradził, że materiał na debiutancki album dojrzewał w muzykach od dawna. Jak sam przyznaje, emocje i historie zawarte w piosenkach towarzyszyły im od zawsze, choć dopiero niedawno ubrał je w muzyczną formę.

– Debiutujmy materiałem, który nosiliśmy w sercach od kiedy pamiętamy. Tytułowe widoki symbolizują nadzieję oraz zmienność. Patrzymy na przyszłość z dozą optymizmu, znajdując wyraz dla tego co kochamy – wyjaśnia artysta. – Piszemy do wewnątrz, do zewnątrz, do świata, do miłości, do wszystkich punktów pomiędzy. Dzień za dniem, w drodze między młodzieńczą nonszalancją a dojrzałym brzmieniem – dodaje.

Gratka dla kolekcjonerów i fanów winyli

Nad ostatecznym brzmieniem piosenek zespół Metro czuwał wspólnie z producentem Aleksandrem Kaczmarkiem. Efekty tej współpracy usłyszymy już 16 października, kiedy to album „365 widoków na przyszłość” trafi na platformy streamingowe oraz do sklepów w formie płyty CD.

To jednak nie wszystko. Zespół przygotował też prawdziwą gratkę dla miłośników czarnych krążków. 13 listopada album ukaże się na podwójnym winylu, który zostanie wzbogacony o dwa utwory bonusowe. Będą to przełomowe dla grupy piosenki „Na balkonie” i „Hej, Aloszka”.

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