Unikatowe wideo Bruce’a Springsteena trafiło na aukcję. Cztery dekady leżało w szufladzie

Dancing in the Dark to, bez dwóch zdań, jeden z najsłynniejszych utworów w bogatej dyskografii Bruce’a Springsteena. Do wspomnianej kompozycji powstał wideoklip z udziałem młodziutkiej Courteney Cox, który stał się hitem na antenie MTV. Całość wyreżyserował Brian De Palma. Co ciekawe: początkowy koncept związany z teledyskiem Dancing in the Dark był zupełnie inny.

Pierwsze podejście zrobił reżyser Jeff Stein (znany m.in. z dokumentu o zespole The Who, The Kids Are Alright). W jego wizji Springsteen występował samotnie na ciemnym planie, a pod koniec dołączał do niego jedynie saksofonista E Street Band, Clarence Clemons. Na ten pomysł nie zgodził się ówczesny prezes Columbia Records, Al Teller. Stwierdził, że oszczędna oprawa zupełnie nie pasuje do dynamiki utworu. Zgodził się z tym menedżer Bossa. Odrzucenie wizji Steina sprawiło, że do gry wkroczył De Palma. Nowy klip zarejestrowano podczas koncertu w Saint Paul Civic Center w Minnesocie, a reszta... jest już historią.

Bruce Springsteen jest cały czas w doskonałej formie. To wszystko zasługa wyjątkowej diety

Odrzucona taśma wideo trafiła do prywatnego archiwum Tellera, gdzie przeleżała przez ponad cztery dekady. Teraz ten unikalny, 18-minutowy materiał (zawierający aż cztery różne wykonania) został wystawiony na aukcję przez magazyn Wax Poetics w pakiecie z pamiątkową płytą za 20 milionów sprzedanych egzemplarzy kultowego krążka Born in the U.S.A.. Wiadomo już, że dochód z licytacji w całości wesprze publiczne programy edukacji muzycznej. Aukcja rozpoczęła się 24 września i potrwa do 22 października 2026.

Na sam koniec przypomnijmy, że Dancing in the Dark był głównym singlem płytę Born in the U.S.A.. Przyniósł on Springsteenowi jego pierwszą w karierze statuetkę Grammy.

Bruce Springsteen... opóźnia premierę nowej płyty. Dlaczego?

Fani Bruce'a Springsteen wyczekują nowych dźwięków z ogromną niecierpliwością. Legendarny muzyk ujawnił, że ma już nagraną płytę, ale... na razie nie ujrzy ona światła dziennego. – Jestem w trakcie pracy nad drugim zestawem piosenek i ze względu na charakter tego materiału uznałem, że to on powinien ukazać się jako pierwszy. Taka jest moja sytuacja. Staram się to dokończyć i wydać w pierwszej kolejności. Ta druga płyta, którą nagrałem, jest natomiast ponadczasowa. Może ukazać się w dowolnym momencie i sprawdzi się tak samo dobrze – powiedział Springsteen w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone.

Dodał ponadto, że ma nadzieję wydać nową muzykę "prędzej niż później". To teraz pozostało nam wyłącznie czekać na konkretne wieści...

Oto najlepsze albumy w dorobku Bruce'a Springsteena: