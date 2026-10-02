Holy Fuck wracają do Polski! Znamy szczegóły koncertu

Holy Fuck wracają do Polski! Zespół zagra w Warszawie

Kultowy kanadyjski kwartet elektroniczny Holy Fuck ogłasza swój wielki powrót do Polski. Zespół wystąpi w Warszawie, co jest niezwykłym wydarzeniem dla wszystkich fanów niebanalnej muzyki.

Grupa znana jest z tworzenia hipnotyzujących, tanecznych utworów bez użycia laptopów, opierając się wyłącznie na analogowych instrumentach i niekonwencjonalnych narzędziach. Ich koncerty to prawdziwy pokaz surowej energii, improwizacji i sonicznego chaosu, dalekiego od studyjnej perfekcji. Nadchodzący występ będzie częścią europejskiego tournée promującego ich najnowszy album "Event Beat", który ukaże się po sześciu latach wydawniczej ciszy. To wyjątkowa okazja, by na żywo doświadczyć fenomenu grupy, której muzyka ostatnio podbijała serca widzów w popularnym serialu "Invincible" oraz nagrodzonym Oscarem filmie "The Substance".

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Holy Fuck w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie zagrają?

Fani zespołu powinni zapisać w kalendarzach jedną, kluczową datę. Koncert Holy Fuck odbędzie się 4 października 2026 roku w warszawskim klubie Hydrozagadka. To właśnie w tym miejscu publiczność będzie mogła zanurzyć się w unikalnym brzmieniu Kanadyjczyków, którzy wracają z nowym materiałem. Występ jest częścią trasy promującej album "Event Beat", który powstawał w nietypowych warunkach w izolowanej sali wiejskiej w Nowej Szkocji.

Materiał ma balansować między klubową euforią, krautrockowym pulsem a ambientowymi momentami wyciszenia. Zapowiedzią tego brzmienia jest najnowszy singiel "Evie", łączący motoryczny bas z punk-funkowym groovem. Intymna, klubowa atmosfera Hydrozagadki wydaje się idealnym miejscem, by doświadczyć surowej energii zespołu, który ostatni raz gościł w naszym kraju w 2008 roku podczas Festiwalu Nowa Muzyka.

DATA KONCERTU: 4 października 2026 r.

4 października 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Hydrozagadka

Klub Hydrozagadka SUPPORT: Rattle

Czasówka:

18:00 Otwarcie drzwi

19:00 Rattle

20:00 HOLY FUCK

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren wydarzenia będzie możliwe wejście z torbą/nerką/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21cm x 15cm x 6cm (długość x wysokość x grubość).

Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren wydarzenia może zająć Ci więcej czasu.

Bilety na koncert Holy Fuck w Warszawie

Bilety na warszawski koncert Holy Fuck są już dostępne w sprzedaży. Wejściówki trafiły do oficjalnej dystrybucji w połowie stycznia, więc fani zainteresowani udziałem w wydarzeniu powinni sprawdzić ich dostępność. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpoczęła się 15 stycznia 2026 roku. Dzień później, czyli 16 stycznia, wystartowała sprzedaż ogólna na stronie LiveNation.pl. Bilety można nabywać za pośrednictwem oficjalnych kanałów dystrybucji. Wśród nich znajdują się platformy biletowe takie jak LiveNation.pl, eBilet.pl, TicketClub.pl, StubHub oraz Bandsintown. Na ten moment organizator nie podał oficjalnych informacji dotyczących cen biletów. Aby poznać szczegółowe koszty zakupu, należy sprawdzić oferty bezpośrednio na stronach internetowych wymienionych dystrybutorów.