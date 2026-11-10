Wielka rewolucja w DragonForce. Zespół z Alissą White-Gluz przedstawia kolejny singiel!

Nowa era w DragonForce. Alissa White-Gluz pierwszą frontmanką w historii

W świecie metalu doszło do sporego przetasowania. Zespół DragonForce, znany z zawrotnego tempa i gitarowej wirtuozerii, właśnie otworzył zupełnie nowy rozdział. Do składu na stałe dołączyła Alissa White-Gluz, która została pierwszą wokalistką i frontmanką w historii grupy. Fani mogą już usłyszeć efekty tej współpracy w najnowszym singlu.

Utwór nosi tytuł „Neverending Nightmare” i zapowiada dziesiąty album studyjny zespołu, który ukaże się 19 marca 2027 roku. Nowa płyta, zatytułowana po prostu „DragonForce”, ma być połączeniem surowej energii z początków kariery grupy z nową dynamiką, jaką wnosi odświeżony skład.

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Jak brzmi „Neverending Nightmare”?

Nowy singiel to ponad sześciominutowa kompozycja, która ma pokazać fanom, czego mogą spodziewać się po nowym obliczu DragonForce. Utwór rozpoczyna się hipnotyzującym, czystym wokalem Alissy, by po chwili eksplodować charakterystycznym dla zespołu, nieustającym tempem i misternymi partiami gitarowymi.

Ważnym elementem kompozycji jest wokalny kontrast – potężne fragmenty przeplatają się z dynamicznym połączeniem czystego i ostrego śpiewu Alissy White-Gluz oraz wokalu Alessia Garavello. Całość uzupełniają rozbudowane solówki gitarowe w wykonaniu duetu Herman Li i Sam Totman. Teledysk do utworu jest już dostępny na YouTube, a 12 listopada 2026 roku singiel trafi do wszystkich serwisów streamingowych.

Herman Li: „Nie próbujemy tworzyć muzyki komercyjnej”

Współzałożyciel i gitarzysta grupy, Herman Li, nie ukrywa, że dziesiąty album jest dla zespołu równie ważny, jak debiut. W oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że DragonForce pozostaje wierny swojej artystycznej wizji, nie oglądając się na komercyjne trendy.

„To album zupełnie inny od wszystkiego, co do tej pory słyszeliście od DRAGONFORCE, i inny od jakiegokolwiek albumu metalowego, jaki istnieje. Nie ma niczego podobnego i każdy, kto go posłucha, od razu to zauważy” – zapowiada muzyk. „Nie próbujemy tworzyć muzyki komercyjnej. Nie próbujemy zdobywać popularności. Nie próbujemy być sławni. Tworzymy muzykę, ponieważ chcemy stworzyć coś, czego sami uwielbiamy słuchać” – dodaje Herman Li.

Alissa White-Gluz o dołączeniu do zespołu

Swojego entuzjazmu nie kryje również nowa frontmanka. Alissa White-Gluz, która dołączyła do grupy minionej wiosny, jest podekscytowana nowym kierunkiem muzycznym i możliwością współpracy z pozostałymi członkami DragonForce.

„Uwielbiam cały proces tworzenia muzyki z DRAGONFORCE. Wspaniale jest nawiązać współpracę z tak wybitnymi muzykami i wspólnie wydobyć to, co najlepsze z naszych indywidualnych stylów” – przyznaje wokalistka. „Myślę, że to nowe połączenie szybkości i zaciekłości jest czymś świeżym i ekscytującym. Występowanie z tym materiałem na żywo będzie niesamowitą frajdą” – dodaje.

DragonForce rusza w trasę koncertową

Premiera nowego singla zbiega się z przygotowaniami do dużej trasy koncertowej po Ameryce Północnej. Inhuman Rampage 20th Anniversary North American Tour rozpocznie się już 13 listopada w San Diego i obejmie 22 miasta - w tym Polskę. Grupa zagra 25 kwietnia 2027 roku w warszawskiej Stodole. Trasa upamiętnia przełomowy album zespołu, z którego pochodzi ich platynowy hit „Through the Fire and Flames”.

Podczas nadchodzących koncertów w roli gości specjalnych pojawią się zespoły Ensiferum oraz Rhapsody of Fire. Będzie to pierwsza okazja dla fanów za oceanem, by zobaczyć na żywo nowy rozdział w historii DragonForce.