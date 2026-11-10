Fani Grabaża czekali na to od lat. Wszystkie teksty artysty trafiły do jednej książki

Grabaż wydaje książkę! Wszystkie jego teksty w jednym tomie

To prawdziwa gratka dla fanów twórczości Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego. Już wkrótce na rynku ukaże się wyjątkowa publikacja zbierająca wszystkie teksty poetyckie artysty. To moment, na który czekało wielu słuchaczy, którzy przez lata śpiewali jego utwory.

Książka zatytułowana "Wiersze zebrane" będzie miała swoją premierę 20 listopada. To zbiór słów, myśli i emocji, które na przestrzeni ponad czterech dekad towarzyszyły kolejnym pokoleniom odbiorców.

MELLINA - Grabaż

Kultowe teksty w nowej odsłonie

W publikacji znajdzie się ponad sto tekstów poetyckich Grabaża. Choć wszystkie jego utwory funkcjonują jako piosenki, wydawnictwo zachęca, by zanurzyć się w nich jak w klasycznej poezji, smakując każde słowo i doceniając jego brzmienie. To szansa, by na nowo odkryć twórczość artysty.

Wartość literacką zbioru podkreśla wstęp autorstwa prof. UAM dr hab. Krzysztofa Gajdy, który opatrzył nim całą publikację. Sam Grabaż za swoje teksty został w przeszłości wyróżniony prestiżowym Paszportem Polityki, co potwierdza ich artystyczną jakość.

Kiedy i gdzie kupić "Wiersze zebrane"?

Zbiór tekstów Krzysztofa Grabowskiego ukaże się nakładem wydawnictwa Greg-Media. Jak informuje wydawca, wysyłka książek rozpocznie się już 20 listopada. Dla wielu fanów może to być idealny pomysł na świąteczny prezent.