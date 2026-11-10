Fani Grabaża czekali na to od lat. Wszystkie teksty artysty trafiły do jednej książki

Redakcja Eska ROCK
2026-11-10 18:21

Jego teksty przez lata śpiewały kolejne pokolenia, a teraz trafią do rąk czytelników w zupełnie nowej formie! Krzysztof „Grabaż” Grabowski zapowiedział premierę książki „Wiersze zebrane”, w której znajdzie się ponad sto jego poetyckich utworów. To wyjątkowa okazja, by na nowo odkryć twórczość artysty, którego teksty zostały w przeszłości nagrodzone prestiżowym Paszportem Polityki. Premiera już 20 listopada.

Krzysztof Grabowski w czapce i okularach. O premierze książki Wiersze zebrane przeczytasz na EskaRock.
Autor: Esk ROCK/ Youtube

Grabaż wydaje książkę! Wszystkie jego teksty w jednym tomie

To prawdziwa gratka dla fanów twórczości Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego. Już wkrótce na rynku ukaże się wyjątkowa publikacja zbierająca wszystkie teksty poetyckie artysty. To moment, na który czekało wielu słuchaczy, którzy przez lata śpiewali jego utwory.

Książka zatytułowana "Wiersze zebrane" będzie miała swoją premierę 20 listopada. To zbiór słów, myśli i emocji, które na przestrzeni ponad czterech dekad towarzyszyły kolejnym pokoleniom odbiorców.

MELLINA - Grabaż

Kultowe teksty w nowej odsłonie

W publikacji znajdzie się ponad sto tekstów poetyckich Grabaża. Choć wszystkie jego utwory funkcjonują jako piosenki, wydawnictwo zachęca, by zanurzyć się w nich jak w klasycznej poezji, smakując każde słowo i doceniając jego brzmienie. To szansa, by na nowo odkryć twórczość artysty.

Wartość literacką zbioru podkreśla wstęp autorstwa prof. UAM dr hab. Krzysztofa Gajdy, który opatrzył nim całą publikację. Sam Grabaż za swoje teksty został w przeszłości wyróżniony prestiżowym Paszportem Polityki, co potwierdza ich artystyczną jakość.

Kiedy i gdzie kupić "Wiersze zebrane"?

Zbiór tekstów Krzysztofa Grabowskiego ukaże się nakładem wydawnictwa Greg-Media. Jak informuje wydawca, wysyłka książek rozpocznie się już 20 listopada. Dla wielu fanów może to być idealny pomysł na świąteczny prezent.

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