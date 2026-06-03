Oto najlepsze utwory Guns N' Roses według użytkowników Rate Your Music

Historia amerykańskiej formacji Guns N' Roses oficjalnie rozpoczęła się w połowie lat osiemdziesiątych. Muzycy dwa lata później zameldowali się na rynku. I to z drzwiami oraz futryną. Debiutancki album Appetite for Destruction, na którym znalazły się tak ikoniczne utwory, jak m.in. Welcome to the Jungle czy Paradise City, od lat jest uznawany za prawdziwe arcydzieło. Jak rozpoczynać karierę, to tylko w taki (udany) sposób.

Zespół największą popularność osiągnął w latach dziewięćdziesiątych po wydaniu dwóch części Use Your Illusion. Sukces grupy wiązał się także z coraz większymi problemami muzyków z różnego rodzaju używkami. Nic więc dziwnego, że wewnątrz dochodziło do różnego rodzaju konfliktów. Dlatego też skład G'n'R, przez te lata, regularnie się zmieniał. Wszystkie te etapy w działalności Gunsów łączyła tylko jedna osoba: wokalista Axl Rose.

Slash skomentował słynną plotkę! Oto, jak naprawdę powstał riff do "Sweet Child O' Mine" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gunsi przez czterdzieści lat istnienia wydali zaledwie sześć albumów, z czego jeden z nich zawiera wyłącznie covery. Na ten moment, cały czas, dyskografię zespołu zamyka Chinese Democracy z 2008. Zespół przeszedł do historii. Na swoim koncie ma sporo utworów, które są znane przez wszystkich fanów rocka.

A która z kompozycji tej amerykańskiej formacji zasługuje na miano tej "najlepszej"? W przypadku Gunsów wybór nie był wcale taki łatwy. Choć dyskografia zespołu nie jest tak obszerna, jak innych legendarnych kapel, to albumy są wypełnione hitami po brzegi.

Z pomocą przyszli więc użytkownicy bardzo popularnej platformy Rate Your Music. Przypomnijmy, że jest to miejsce, gdzie tysiące fanów z całego świata oceniają albumy i single w skali pięciogwiazdkowej. Nie da się ukryć, że zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy. Śmiało można napisać, że to taka Wikipedia dla melomanów. Znajdziemy tu naprawdę wszystko. Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność ocenia kompozycje z dyskografii Guns N' Roses.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. Yesterdays (1991)

19. My Michelle (1987)

18. It's So Easy (1987)

17. Coma (1991)

16. 14 Years (1991)

15. Mr. Brownstone (1987)

14. Live and Let Die (1991)

13. Rocket Queen (1987)

12. Nightrain (1987)

11. Don't Cry (Alternate Lyrics) (1991)

A jakie kompozycje Guns N' Roses znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki dotyczące albumu Appetite for Destruction: