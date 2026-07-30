Jurek Owsiak dał sygnał do startu! Rozpoczął się Pol'and'Rock Festival 2026

Najpiękniejszy Festiwal Świata ruszył! Jurek Owsiak dał sygnał do startu

Na ten moment fani czekali cały rok! Punktualnie o godzinie 15:00 na lotnisku Czaplinek-Broczyno rozległ się dźwięk gwizdka, który oficjalnie rozpoczął 32. edycję Pol'and'Rock Festival. Nad głowami tysięcy uczestników powiewają już festiwalowe flagi, a w powietrzu unosi się energia, której nie da się pomylić z żadną inną imprezą w Polsce.

Tysiące ludzi z całego kraju i różnych zakątków świata znów spotkały się w jednym miejscu, by przez najbliższe trzy dni wspólnie bawić się przy dźwiękach muzyki i tworzyć wyjątkową społeczność. Teren festiwalu już od pierwszych chwil wypełnił się kolorowymi strojami, uśmiechami i radosnymi okrzykami, dając sygnał, że Najpiękniejszy Festiwal Świata właśnie się rozpoczął.

Człowiek z metalu: Jurek Owsiak

Wzruszająca chwila i tradycyjna przysięga

Zanim na dobre wybrzmiały pierwsze koncerty, pole festiwalowe na chwilę zamarło. Zgodnie z tradycją, uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć przyjaciół wydarzenia, których nie ma już wśród nich. Chwilę później tysiące gardeł wykrzyczały wspólnie festiwalową przysięgę, co jak co roku było jednym z najbardziej emocjonujących momentów otwarcia.

Do zebranych zwrócił się oczywiście Jurek Owsiak, który przywitał wszystkich festiwalowiczów. Podziękował nie tylko uczestnikom, ale także wolontariuszom, służbom i partnerom, podkreślając, że to właśnie dzięki nim od ponad trzech dekad udaje się budować świat oparty na wzajemnym szacunku, życzliwości i pomocy.

Wyślij pocztówkę prosto z festiwalowego pola

W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników coś naprawdę wyjątkowego. W specjalnej strefie Poczty Polskiej każdy może wysłać bliskim pozdrowienia w tradycyjnej formie. To prawdziwa gratka dla tych, którzy tęsknią za odręcznie pisanymi kartkami.

Na chętnych czekają specjalne festiwalowe pocztówki, przygotowane we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a także dedykowane znaczki z logo 32. edycji imprezy. Na miejscu przygotowano nawet specjalną strefę do pisania. Każda kartka może zostać dodatkowo ostemplowana unikalnym festiwalowym datownikiem, dzięki czemu stanie się wyjątkową pamiątką.

Przed nimi trzy dni zabawy i inspirujących spotkań

Organizatorzy od lat powtarzają, że siłą Pol'and'Rock Festival są jego uczestnicy. To właśnie oni tworzą niepowtarzalną atmosferę, która przyciąga kolejne pokolenia. Wystarczy rozejrzeć się po polu, by zobaczyć uściski dawno niewidzianych znajomych i poczuć wszechobecną pozytywną energię.

Przed publicznością trzy dni wypełnione nie tylko koncertami, ale także inspirującymi spotkaniami w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. To czas rozmów, wymiany doświadczeń i tworzenia wspomnień, które zostaną z nimi na długo po powrocie do domów.