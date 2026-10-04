Tytuł przeboju Nirvany wziął się z dezodorantu. Kurt Cobain początkowo o tym nie wiedział

Kathleen Hanna napisała na ścianie: „Kurt smells like Teen Spirit”

Historia zaczęła się w Olympii, jednym z najważniejszych ośrodków amerykańskiej sceny niezależnej na przełomie lat 80. i 90. W Olympii Kurt Cobain przyjaźnił się z Kathleen Hanną, wokalistką Bikini Kill i jedną z najważniejszych postaci ruchu riot grrrl. Po wspólnym wieczorze w mieszkaniu Cobaina Hanna napisała markerem Sharpie na ścianie zdanie: „Kurt smells like Teen Spirit”. Cobain zapamiętał tę frazę, a później wykorzystał ją jako tytuł „Smells Like Teen Spirit”.

Przez lata w opowieściach o Nirvanie pojawiała się wersja, według której Hanna stworzyła graffiti farbą w sprayu. Hanna wyjaśniła jednak w 2016 roku, że użyła zwykłego markera i zapisała słowa małymi literami. Tej nocy Hanna, Cobain i Dave Grohl pili alkohol, po ciemku niszczyli przedmioty w pokoju, a ona rysowała i pisała po ścianie. To był spontaniczny napis, nie zaplanowany artystyczny manifest.

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Teen Spirit, czyli dezodorant, od którego zaczął się żart

Źródłem żartu był dezodorant Teen Spirit, zauważony wcześniej przez Hannę i Tobi Vail, perkusistkę Bikini Kill, w sklepie spożywczym. Nazwa wydała im się absurdalna, więc zaczęły żartobliwie używać jej jako określenia zapachu różnych rzeczy. Hanna miała ten zwrot w głowie, gdy znalazła się w mieszkaniu Cobaina. Napis na ścianie nie odnosił się do przyszłej piosenki Nirvany. Był rozwinięciem żartu o nazwie dezodorantu.

Cobain odczytał słowa zupełnie inaczej. W wywiadzie nagranym 11 stycznia 1992 roku wspominał, że wcześniej rozmawiał z Hanną o rewolucji i młodzieżowym buncie. Uznał więc ten napis za komplement, który sugerował, że potrafi inspirować ludzi i ma w sobie energię do wywoływania zmian. Niejasne, sugestywne brzmienie tej frazy okazało się dla niego ważniejsze niż jej dosłowne znaczenie.

Muzyk potwierdzał, że podczas pisania piosenki nie wiedział jeszcze, iż Teen Spirit jest marką dezodorantu. Dowiedział się o tym później, ale źródła nie są zgodne co do dokładnego momentu. W szeroko cytowanej historii pojawia się informacja, że poznał znaczenie nazwy około pół roku po wydaniu singla, ale pewne jest przede wszystkim to, że marka nie była świadomą inspiracją utworu. Nie ma więc podstaw, by doszukiwać się w piosence reklamowej aluzji czy utworu o dezodorancie.

Tobi Vail nie była adresatką żartu Kathleen Hanny

Wokół napisu narosła jeszcze jedna popularna wersja. Tobi Vail była wcześniej partnerką Cobaina, dlatego część odbiorców uznała, że Hanna nawiązała do zapachu jej dezodorantu, który miał pozostać na muzyku. Hanna stanowczo temu zaprzeczała, podkreślając, że Vail nie używała Teen Spirit, a w tej historii pojawiła się wyłącznie dlatego, że obie zauważyły produkt w sklepie. Fakty wskazują na prostsze wyjaśnienie: przypadkowy żart o nazwie dezodorantu stał się tytułem piosenki. Nirvana nagrała „Smells Like Teen Spirit” w Sound City Studios w maju i czerwcu 1991 roku. Singiel ukazał się 10 września, a 24 września utwór otworzył album „Nevermind”. Fraza, którą Cobain odczytał jako hasło młodzieńczego buntu, połączyła jeden z najważniejszych rockowych przebojów z dezodorantem zauważonym na sklepowej półce.