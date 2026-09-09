Tool i 30 lat płyty “Ænima”. Sprawdź ciekawostki o krążku | Jak dziś rockuje?

Zespół Tool zdecydował się na odważny krok, gdy w 1993 roku, w momencie okresu szczytowej popularności muzyki grunge i wracającego do mainstreamu punk rocka, zdecydował się wydać album brzmieniowo zupełnie inny, zorientowany na metal, na jego alternatywne i progresywne ujęcie, bardziej kojarzące się z dokonaniami, chociażby Nine Inch Nails, niż Nirvany czy Soundgarden albo Green Day czy The Offspring.

Płyta Undertow została bardzo ciepła przyjęta przez rynek i dziś jest jedną z tych której zawdzięcza się utrzymanie zainteresowania słuchaczy brzmieniem metalowym i heavy metalowym, a przez to stałą obecność tej stylistyki w główny nurcie w latach 90. Grupa występowała na największych światowych festiwalach, jak Lollapalooza, wydawała kolejne single i niezwykle charakterystyczne, promujące je teledyski, których autorem najczęściej był gitarzysta Adam Jones. Przyszedł czas na kolejną płytę.

Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu

"Ænima", czyli czas na przełom

Uznaje się, że nagrania drugiej płyty Toola rozpoczęły się we wrześniu 1995 roku, odbywały się głównie w studiu Ocean Way w Hollywood, a pieczę nad pracami objął producent David Bottrill, mający już wtedy na koncie współprace m.in. z Peterem Gabrielem i King Crimson. Cały proces rozpoczął się od sporego trzęsienia ziemi - z zespołu zdecydował się odejść jego współzałożyciel, basista Paul D'Amour, mówi się, że dlatego, że nigdy basistą być nie chciał, a zamierzał spełniać się w innych projektach jako gitarzysta. Przeprowadzono przesłuchanie, które ostatecznie zwyciężył były muzyk grupy Peach, Justin Chancellor. Udało mu się pokonać m.in. Scotta Reedera, Erica Avery'ego czy Marco Foxa.

Drugi album studyjny grupy Tool został zatytułowany Ænima i ukazał się 17 września 1996 roku, na początku października jako pierwszy promujący go singiel wydano utwór Stinkfist, który został skrócony przez stacje radiowe, MTV zaś... zmieniła jego tekst i tytuł na "Track No. 1", ze względu na obraźliwe treści, które ten ma sobą nieść. Decyzja stacji wzbudziła ogromne wzburzenie wśród fanów i fanek grupy, którzy oskarżyli ją o stosowanie cenzury. Płyta spotkała się z dużym uznaniem krytyków i została nominowana do trzech nagród Grammy, zdobywając jedną w kategorii Best Metal Performance za utwór tytułowy. Grupa wyruszyła w trasę, promującą krążek, a Ozzy Osbourne zaprosił ją do wzięcia udziału w swoim festiwalu Ozzfest. Tool powrócił również w 1997 roku na Lollapaloozę, po wydaniu Ænima już jako headliner.

Ciekawostki o albumie "Ænima"

Jakie ciekawostki skrywa druga płyta zespołu Tool? Sprawdź w galerii:

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