To nu metalowy album wszech czasów? Internauci nie mają wątpliwości!

Początek lat 90. to w świecie ciężkich brzmień tylko jedno brzmienie. Chodzi oczywiście o grunge, który miał swój szczyt w latach 1991-1994, czyli od momentu wydania 35 lat temu słynnego Nevermind Nirvany, aż do samobójczej śmierci lidera tego zespołu, Kurta Cobaina.

Jednak już w tym samym roku stało się jasne, że rockowo-metalowy świat po raz kolejny przechodzi przemianę. Ponad trzy dekady temu światło dzienne ujrzał debiutancki - i z miejsca kultowy - album grupy Korn. Zdarzenie to uznaje się dziś za niepisany moment narodzin zupełnie nowego podgatunku muzyki metalowej, który obecnie świetnie znamy pod nazwą nu metal. Kolejne lata przyniosły rozwój tego brzmienia za sprawą pojawiania się na rynku takich formacji, jak Slipknot, Limp Bizkit, Evanescence, System of a Down, Linkin Park, Disturbed czy Incubus.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

To nu metalowy krążek wszech czasów? Tak wybrali czytelnicy popularnego magazynu!

Przez te ponad trzydzieści lat obecności nu metalu w najróżniejszym wydaniu, na rynku światło dzienne ujrzały różne reprezentujące go krążki. Nie jest wcale tak łatwo wskazać ten, który można by określić jako najlepszy i najbardziej reprezentujący cały nu metal.

Takowy wybrać postanowił znany magazyn "Complex Music". Po publikacji swojego artykułu, w którym pierwsze miejsce w zestawieniu 'nu metalowych krążków wszech czasów' zajął album Significant Other Limp Bizkit, redakcja poprosiła swoich czytelników o wybór tej kluczowej dla tego brzmienia płyty.

Wybór Internautów nie pokrył się z tym dziennikarzy. Zgodnie z ich głosowaniem, na miano najlepszego nu metalowego albumu zasługuje płyta Follow the Leader grupy Korn! Pozostałe miejsca w pierwszej trójce względnie się pokryły. Podczas gdy "Complex Music" na drugim miejscu umieścił Meteorę Linkin Park, a na trzecim Toxicity System of a Down, o tyle czytelnicy magazynu na swojej liście zamienili te dwa wydawnictwa miejscami.

Poniżej sprawdź nasz wybór nu metalowych krążków wszech czasów: