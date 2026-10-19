Billy Corgan jest zachwycony tym rockowym muzykiem. "Najbardziej wpływowy perkusista ostatnich 30 lat"

Billy Corgan, wokalista i gitarzysta The Smashing Pumpkins, w lutym 2025 roku został oficjalnie podcasterem. Muzyk od ponad roku prowadzi The Magnificent Others. – To program, w którym poznajemy wspaniałych artystów, muzyków, każdego, kogo naprawdę podziwiam. Zabieramy widza do wnętrza historii dotyczącej tego, jak doszli do tak wielkiej świetności – powiedział muzyk w oficjalnym zwiastunie podcastu. Wszystkie odcinki programu są dostępne w serwisie YouTube (na oficjalnym profilu kanału, który ma już ponad 250 tys. subskrybentów) oraz na platformach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Music.

Ostatnio gościem frontmana The Smashing Pumpkins był Travis Barker, perkusista kultowej formacji Blink-182. W trakcie rozmowy pojawiło się mnóstwo tematów. Chociażby kwestia dramatycznej walki Barkera o powrót do zdrowia po katastrofie lotniczej z 2008. To właśnie podczas wywiadu Corgan postanowił oddać Barkerowi hołd.

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Myślę, że jesteś prawdopodobnie najbardziej wpływowym perkusistą ostatnich 30 lat. Wpłynąłeś na większą liczbę popularnych perkusistów w ciągu ostatnich trzydziestu lat niż jakikolwiek inny bębniarz, jaki przychodzi mi do głowy. Kiedy rozmawiamy o rocku czy muzyce alternatywnej, coś w sposobie twojej gry w pewnym sensie uwolniło zupełnie nowe podejście do tego instrumentu. Wydaje mi się, że granie na perkusji w power popie czy rocku pochodzi bezpośrednio od Ciebie, bo przed tobą ludzie tak nie grali, a po tobie niemal wszyscy grają tak jak ty – powiedział Corgan.

Barker nie krył zaskoczenia i wzruszenia tak głębokim komplementem. – To znaczy dla mnie naprawdę ogromnie wiele. Szczerze mówiąc... nawet nie wiem, co powiedzieć – odparł perkusista.

Grupa Blink-182 będzie koncertowała w 2027. Pracuje także nad kolejnym albumem

Formacja Blink-182 zdecydowanie nie zwalnia tempa. Barker zdradził niedawno, że muzycy pracują nad nowym albumem, będącym następcą wydanego w 2023 roku krążka One More Time.... Zespół zapowiedział także trasę koncertową po Europie w przyszłym roku. W czerwcu będzie można zobaczyć Blink-1822 chociażby na festiwalach takich jak m.in. Rock im Park czy Rock am Ring.

Oto ciekawostki o albumie Enema of the State od zespołu Blink-182: