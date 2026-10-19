Morrissey wybrał swoje najlepsze solowe płyty. Na szczycie album, który... wciąż się nie ukazał

Morrissey to jedna z najbardziej wyrazistych, charyzmatycznych i zarazem kontrowersyjnych postaci w historii brytyjskiej muzyki alternatywnej. Dał się poznać światu jako lider i wokalista legendarnej formacji The Smiths, która istniała tylko kilka lat. Później Morrissey rozpoczął karierę solową. Zadebiutował w 1988 roku za sprawą albumu Viva Hate. Do tej pory wydał czternaście studyjnych płyt (jego dyskografię zamyka Make-Up is a Lie z marca 2026).

Ostatnio wokalista, na oficjalnej stronie internetowej, postanowił udostępnić autorski ranking swoich najlepszych solowych albumów. Przyznał, że choć "kocha je wszystkie", to właśnie z tych dziesięciu pozycji jest najbardziej dumny (tak naprawdę to dziewięć płyt, bo jedna z nich – Rank – to koncertówka od The Smiths z końca lat osiemdziesiątych).

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Największym zaskoczeniem jest fakt, że zdaniem Morrisseya jego najlepszym solowym dziełem w historii jest... Bonfire of Teenagers. To krążek, który krążek powstał na przełomie 2020 i 2021. Dodał nawet, że to współczesna wersja albumu The Smiths The Queen is Dead z 1986. Wciąż jednak całość leży na półce i nie ujrzała światła dziennego. Premiera albumu miała nastąpić w 2023, ale do tego nie doszło, gdyż artysta zerwał wówczas współpracę z wytwórnią Capitol, która miała wydać Bonfire of Teenagers.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął jego najnowszy krążek, wspomniany Make-Up is a Lie. Podium zamyka uwielbiany przez fanów You Are The Quarry z 2004. Cała lista prezentuje się natomiast następująco:

Bonfire of Teenagers (niewydany) Make-Up is a Lie (2026) You Are the Quarry (2004) Vauxhall and I (1994) Years of Refusal (2009) Ringleader of the Tormentors (2006) Your Arsenal (1992) Swords (2009) Rank (1988) Southpaw Grammar (1995)

Artysta podzielił się również zestawieniem swoich ulubionych singli. Pierwsze dwa miejsca zajęły kultowe hymny z albumu You Are the Quarry: Irish Blood, English Heart oraz First of the Gang to Die.

Na liście wyróżnionych utworów znalazł się także numer Wedding Bell Blues z 2018, w którym gościnnie zaśpiewał lider Green Day, Billie Joe Armstrong.

TOP12 singli zdaniem Morrisseya:

Irish Blood, English Heart (2004) First of the Gang to Die (2004) It’s Over (2018) Alma Matters (1997) I’m Throwing My Arms Around Paris (2009) Everyday Is Like Sunday (1988) Let Me Kiss You (2004) That’s How People Grow Up (2008) Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage (2017) Happy New Tears (2026) Hold on to Your Friends (1994) Wedding Bell Blues (2018)

Morrissey miał zagrać w Polsce, ale jego koncert... w ostatnim momencie odwołano

Na początku lipca 2025, po ponad dekadzie przerwy, w naszym kraju zagrał Morrissey. Na kolejny występ artysty w Polsce tak długo mieliśmy nie czekać. Wokalista miał wystąpić 9 lipca 2026 na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Do niego jednak ostatecznie nie doszło. Zaledwie na dzień przed koncertem fani zaczęli informować w mediach społecznościowych o otrzymanych mailach od bileteriii, w których informowano o odwołaniu wydarzenia. Jaka była przyczyna? Podano, że chodziło o "względy produkcyjne".

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