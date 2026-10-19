Morrissey wybrał swoje najlepsze solowe płyty. Na szczycie album, który... wciąż się nie ukazał
Morrissey to jedna z najbardziej wyrazistych, charyzmatycznych i zarazem kontrowersyjnych postaci w historii brytyjskiej muzyki alternatywnej. Dał się poznać światu jako lider i wokalista legendarnej formacji The Smiths, która istniała tylko kilka lat. Później Morrissey rozpoczął karierę solową. Zadebiutował w 1988 roku za sprawą albumu Viva Hate. Do tej pory wydał czternaście studyjnych płyt (jego dyskografię zamyka Make-Up is a Lie z marca 2026).
Ostatnio wokalista, na oficjalnej stronie internetowej, postanowił udostępnić autorski ranking swoich najlepszych solowych albumów. Przyznał, że choć "kocha je wszystkie", to właśnie z tych dziesięciu pozycji jest najbardziej dumny (tak naprawdę to dziewięć płyt, bo jedna z nich – Rank – to koncertówka od The Smiths z końca lat osiemdziesiątych).
Największym zaskoczeniem jest fakt, że zdaniem Morrisseya jego najlepszym solowym dziełem w historii jest... Bonfire of Teenagers. To krążek, który krążek powstał na przełomie 2020 i 2021. Dodał nawet, że to współczesna wersja albumu The Smiths The Queen is Dead z 1986. Wciąż jednak całość leży na półce i nie ujrzała światła dziennego. Premiera albumu miała nastąpić w 2023, ale do tego nie doszło, gdyż artysta zerwał wówczas współpracę z wytwórnią Capitol, która miała wydać Bonfire of Teenagers.
Drugie miejsce w zestawieniu zajął jego najnowszy krążek, wspomniany Make-Up is a Lie. Podium zamyka uwielbiany przez fanów You Are The Quarry z 2004. Cała lista prezentuje się natomiast następująco:
- Bonfire of Teenagers (niewydany)
- Make-Up is a Lie (2026)
- You Are the Quarry (2004)
- Vauxhall and I (1994)
- Years of Refusal (2009)
- Ringleader of the Tormentors (2006)
- Your Arsenal (1992)
- Swords (2009)
- Rank (1988)
- Southpaw Grammar (1995)
Artysta podzielił się również zestawieniem swoich ulubionych singli. Pierwsze dwa miejsca zajęły kultowe hymny z albumu You Are the Quarry: Irish Blood, English Heart oraz First of the Gang to Die.
Na liście wyróżnionych utworów znalazł się także numer Wedding Bell Blues z 2018, w którym gościnnie zaśpiewał lider Green Day, Billie Joe Armstrong.
TOP12 singli zdaniem Morrisseya:
- Irish Blood, English Heart (2004)
- First of the Gang to Die (2004)
- It’s Over (2018)
- Alma Matters (1997)
- I’m Throwing My Arms Around Paris (2009)
- Everyday Is Like Sunday (1988)
- Let Me Kiss You (2004)
- That’s How People Grow Up (2008)
- Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage (2017)
- Happy New Tears (2026)
- Hold on to Your Friends (1994)
- Wedding Bell Blues (2018)
Morrissey miał zagrać w Polsce, ale jego koncert... w ostatnim momencie odwołano
Na początku lipca 2025, po ponad dekadzie przerwy, w naszym kraju zagrał Morrissey. Na kolejny występ artysty w Polsce tak długo mieliśmy nie czekać. Wokalista miał wystąpić 9 lipca 2026 na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Do niego jednak ostatecznie nie doszło. Zaledwie na dzień przed koncertem fani zaczęli informować w mediach społecznościowych o otrzymanych mailach od bileteriii, w których informowano o odwołaniu wydarzenia. Jaka była przyczyna? Podano, że chodziło o "względy produkcyjne".