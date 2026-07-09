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The HU w Polsce (2026). Zespół zagra w Warszawie dwa koncerty z rzędu
The HU to mongolski zespół znany z unikalnego łączenia tradycyjnego śpiewu gardłowego i ludowych instrumentów z nowoczesnym rockiem i metalem. Międzynarodowy rozgłos przyniosły im świetnie przyjęte albumy "The Gereg" i "Rumble of Thunder". Na żywo muzycy potrafią stworzyć niesamowitą, transową atmosferę, o czym polscy fani przekonają się w Warszawie. W roli gościa specjalnego, podczas obu jesiennych wieczorów, wystąpi francuska grupa Skáld, idealnie wpisująca się w ten folkowo-metalowy klimat.
Koncerty The HU w Warszawie (2026): data, miejsce, support
W ramach nadchodzącej trasy The HU wystąpią w Polsce dzień po dniu – 19 i 20 października 2026 roku. Organizatorem obu koncertów, które odbędą się w warszawskim klubie Stodoła, jest agencja Knock Out Productions. Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę obu wydarzeń:
- Data koncertu: 19 i 20 października 2026 r.
- Miasto: Warszawa
- Gdzie (miejsce): Stodoła
- Godzina koncertu: otwarcie bram o godz. 18:30, start koncertu o godz. 19:30
- Support: Skáld
Bilety na The HU w Warszawie (2026) – ceny i rodzaje wejściówek
Oficjalna sprzedaż wejściówek na warszawskie występy The HU wystartowała 6 marca (dzień wcześniej ruszyła przedsprzedaż dla użytkowników Spotify). Bilety można kupić za pośrednictwem platformy eBilet. Fani mają do wyboru wejściówki na jeden konkretny dzień, a także specjalne dwudniowe karnety. Warto pamiętać, że do poniższych kwot dystrybutor dolicza standardową opłatę serwisową:
- Bilety jednodniowe: od 202,90 zł
- Bilety dwudniowe: od 384,90 zł