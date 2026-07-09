The HU zagrają dwa koncerty w Warszawie w 2026 roku. Mongolska grupa wraca do Polski

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska ROCK
2026-07-09 19:10

Jesienią 2026 roku The HU ponownie zagrają w Polsce. Mongolska formacja, która po mistrzowsku łączy tradycyjny folk z muzyką metalową, wystąpi w Warszawie przez dwa wieczory z rzędu. Będzie to świetna okazja, by sprawdzić formę grupy na żywo w ramach ich nowej, europejskiej trasy.

Muzyk zespołu The HU grający na tradycyjnym instrumencie. O koncertach grupy w Warszawie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Justyna Klorek The HU

The HU w Polsce (2026). Zespół zagra w Warszawie dwa koncerty z rzędu

The HU to mongolski zespół znany z unikalnego łączenia tradycyjnego śpiewu gardłowego i ludowych instrumentów z nowoczesnym rockiem i metalem. Międzynarodowy rozgłos przyniosły im świetnie przyjęte albumy "The Gereg" i "Rumble of Thunder". Na żywo muzycy potrafią stworzyć niesamowitą, transową atmosferę, o czym polscy fani przekonają się w Warszawie. W roli gościa specjalnego, podczas obu jesiennych wieczorów, wystąpi francuska grupa Skáld, idealnie wpisująca się w ten folkowo-metalowy klimat.

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Koncerty The HU w Warszawie (2026): data, miejsce, support

W ramach nadchodzącej trasy The HU wystąpią w Polsce dzień po dniu – 19 i 20 października 2026 roku. Organizatorem obu koncertów, które odbędą się w warszawskim klubie Stodoła, jest agencja Knock Out Productions. Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę obu wydarzeń:

  • Data koncertu: 19 i 20 października 2026 r.
  • Miasto: Warszawa
  • Gdzie (miejsce): Stodoła
  • Godzina koncertu: otwarcie bram o godz. 18:30, start koncertu o godz. 19:30
  • Support: Skáld

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Bilety na The HU w Warszawie (2026) – ceny i rodzaje wejściówek

Oficjalna sprzedaż wejściówek na warszawskie występy The HU wystartowała 6 marca (dzień wcześniej ruszyła przedsprzedaż dla użytkowników Spotify). Bilety można kupić za pośrednictwem platformy eBilet. Fani mają do wyboru wejściówki na jeden konkretny dzień, a także specjalne dwudniowe karnety. Warto pamiętać, że do poniższych kwot dystrybutor dolicza standardową opłatę serwisową:

  • Bilety jednodniowe: od 202,90 zł
  • Bilety dwudniowe: od 384,90 zł
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