The HU w Polsce (2026). Zespół zagra w Warszawie dwa koncerty z rzędu

The HU to mongolski zespół znany z unikalnego łączenia tradycyjnego śpiewu gardłowego i ludowych instrumentów z nowoczesnym rockiem i metalem. Międzynarodowy rozgłos przyniosły im świetnie przyjęte albumy "The Gereg" i "Rumble of Thunder". Na żywo muzycy potrafią stworzyć niesamowitą, transową atmosferę, o czym polscy fani przekonają się w Warszawie. W roli gościa specjalnego, podczas obu jesiennych wieczorów, wystąpi francuska grupa Skáld, idealnie wpisująca się w ten folkowo-metalowy klimat.

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Koncerty The HU w Warszawie (2026): data, miejsce, support

W ramach nadchodzącej trasy The HU wystąpią w Polsce dzień po dniu – 19 i 20 października 2026 roku. Organizatorem obu koncertów, które odbędą się w warszawskim klubie Stodoła, jest agencja Knock Out Productions. Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę obu wydarzeń:

Data koncertu: 19 i 20 października 2026 r.

19 i 20 października 2026 r. Miasto: Warszawa

Warszawa Gdzie (miejsce): Stodoła

Stodoła Godzina koncertu: otwarcie bram o godz. 18:30, start koncertu o godz. 19:30

otwarcie bram o godz. 18:30, start koncertu o godz. 19:30 Support: Skáld

Bilety na The HU w Warszawie (2026) – ceny i rodzaje wejściówek

Oficjalna sprzedaż wejściówek na warszawskie występy The HU wystartowała 6 marca (dzień wcześniej ruszyła przedsprzedaż dla użytkowników Spotify). Bilety można kupić za pośrednictwem platformy eBilet. Fani mają do wyboru wejściówki na jeden konkretny dzień, a także specjalne dwudniowe karnety. Warto pamiętać, że do poniższych kwot dystrybutor dolicza standardową opłatę serwisową:

Bilety jednodniowe: od 202,90 zł

od 202,90 zł Bilety dwudniowe: od 384,90 zł