Tak zaczynała się kariera Tymona Tymańskiego. Na jego muzyce wychowało się całe pokolenie

Ryszard "Tymon" Tymański, urodzony w Gdańsku, od najmłodszych lat nasiąkał muzyką. Wychowywał się na rockowych klasykach lat 60. i 70., a jego pierwszy zespół, The Howling Dogs, założył już w 1979 roku. Prawdziwa rewolucja nadeszła jednak w połowie lat 80., gdy jako basista i wokalista dołączył do nowofalowej formacji Sni Sredstvom Za Uklanianie. To właśnie z nią zaczął eksperymentować, łącząc punkową energię z free jazzową improwizacją.

Przełomem w jego karierze było związanie się z performerską grupą TotArt oraz zmiana nazwy zespołu na Miłość w 1988 roku. Grupa ta stała się fundamentem nowego, rewolucyjnego nurtu w polskiej muzyce, który sam Tymański ochrzcił mianem yassu. Łącząc jazz, rock, punk i awangardę, artysta na zawsze odmienił oblicze rodzimej sceny alternatywnej, stając się jednym z jej najważniejszych i najbardziej wpływowych twórców.

The Analogs o punku | Eska ROCK

Nie tylko muzyk. Jego role i nagrody mówią same za siebie

Choć to muzyka pozostaje jego największą pasją, Tymon Tymański przez lata udowadniał swoją wszechstronność na wielu polach. Jego artystyczne portfolio jest niezwykle bogate i obejmuje projekty, które na stałe zapisały się w historii polskiej kultury.

Ikoniczne zespoły: Wraz z grupą Kury nagrał legendarny album "P.O.L.O.V.I.R.U.S." , a z formacją Tymon & The Transistors stworzył ścieżkę dźwiękową do filmu "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego.

Wraz z grupą Kury nagrał legendarny album , a z formacją Tymon & The Transistors stworzył ścieżkę dźwiękową do filmu "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego. Muzyka filmowa i teatralna: Skomponował muzykę do takich hitów jak "Sztos" i wspomniane "Wesele" , za którą w 2005 roku otrzymał prestiżową nagrodę filmową Orła. Jego kompozycje można było usłyszeć również na deskach wielu teatrów w całej Polsce.

Skomponował muzykę do takich hitów jak "Sztos" i wspomniane , za którą w 2005 roku otrzymał prestiżową nagrodę filmową Orła. Jego kompozycje można było usłyszeć również na deskach wielu teatrów w całej Polsce. Aktorstwo i telewizja: Zagrał charakterystyczną rolę lidera orkiestry weselnej w "Weselu". Był także jurorem w programie Polsatu "Must Be the Music. Tylko muzyka", uczestnikiem reality show "Azja Express" oraz współprowadzącym program kulturalny "Łossskot" w TVP1.

Zagrał charakterystyczną rolę lidera orkiestry weselnej w "Weselu". Był także jurorem w programie Polsatu "Must Be the Music. Tylko muzyka", uczestnikiem reality show "Azja Express" oraz współprowadzącym program kulturalny "Łossskot" w TVP1. Twórczość literacka: Jego autobiografia "AD/HD" oraz tom wspomnień "Sclavus", za który w 2022 roku otrzymał nominację do Nagrody Literackiej "Nike", pokazały jego talent pisarski.

Jego działalność była wielokrotnie doceniana. Jest laureatem Paszportu Polityki, dwukrotnym zdobywcą Fryderyka, a na początku 2026 roku został uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Za co fani pokochali Tymona Tymańskiego. To więcej niż tylko muzyka

Tymon Tymański to artysta totalny, którego publiczność ceni nie tylko za muzyczny geniusz, ale również za niezwykłą osobowość. Jego fenomen polega na odważnym przełamywaniu barier i nieustannym poszukiwaniu nowych form wyrazu. Fani pokochali go za bezkompromisowość i artystyczną niezależność, które uczyniły go ikoną sceny alternatywnej. To on stworzył yass, gatunek, który stał się głosem zbuntowanego pokolenia lat 90.

Jego twórczość cechuje się niezwykłą inteligencją, ironią i satyrycznym zacięciem. Potrafi w lekki sposób poruszać trudne tematy, a jego teksty są pełne błyskotliwych gier słownych i celnych obserwacji społecznych. To właśnie ta mieszanka buntu, intelektu i poczucia humoru sprawiła, że Tymański zyskał status artysty kultowego, którego twórczość inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i muzyków.

Jego metamorfoza zaskakuje. Tak Tymon Tymański zmienił się na przestrzeni dekad

Wizerunek Tymona Tymańskiego ewoluował równie dynamicznie, co jego muzyka. Przez ponad cztery dekady aktywności scenicznej artysta przeszedł spektakularną metamorfozę, która doskonale odzwierciedlała kolejne etapy jego artystycznej drogi. W latach 80. i 90. jego styl był ucieleśnieniem buntu - długie, często nieokiełznane włosy, niedbały zarost i nonszalancki ubiór podkreślały jego związek ze sceną punkową i alternatywną.

Z biegiem lat jego wizerunek stawał się coraz bardziej wyrafinowany, choć nigdy nie stracił ekscentrycznego charakteru. Dziś Tymański często pojawia się w eleganckich, ale nieszablonowych stylizacjach. Zmiana fryzury na krótszą i bardziej uporządkowaną oraz siwiejąca broda dodają mu dojrzałości, jednak w jego oczach wciąż widać tę samą artystyczną iskrę. Jego przemiana z młodego mężczyzny w dojrzałego, świadomego swojego stylu artystę jest fascynującą podróżą w czasie.

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Życie prywatne muzyka to gotowy scenariusz na film. Miał trzy żony i czwórkę dzieci

Życie osobiste Tymona Tymańskiego było równie barwne i pełne zwrotów akcji, co jego kariera. Artysta trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Jego żonami były rzeźbiarka Anna Lasocka, Marta Handschke oraz Maria Bros. Od 2020 roku jest związany z Anetą Kozłowską. Jest ojcem czwórki dzieci: ma trzech synów - Lucasa, Kosmę i Teo - oraz córkę Lunę.

Tymański nie boi się publicznie poruszać tematów osobistych. W 2020 roku w jednym z wywiadów określił się jako osoba biseksualna. Deklaruje się również jako buddysta zen, a w wolnych chwilach trenuje sztuki walki, takie jak karate shōtōkan i tai chi. Jego życie prywatne, choć czasem burzliwe, stanowi ważną część jego tożsamości jako człowieka i artysty.

Co dziś robi ikona polskiej alternatywy. Jego działalność wykracza poza scenę

Mimo upływu lat Tymon Tymański nie zwalnia tempa i wciąż pozostaje jedną z najbardziej aktywnych postaci na polskiej scenie kulturalnej. Jego działalność dawno wykroczyła poza komponowanie i granie koncertów. W 2022 roku rozpoczął studia reżyserskie w Gdyńskiej Szkole Filmowej, realizując swoje filmowe pasje, które wcześniej objawiły się przy tworzeniu filmu "Polskie gówno".

Artysta wciąż prowadzi kilka projektów muzycznych, w tym jazzowy Tymański Yass Ensemble, zrzeszający muzyków z różnych pokoleń. Angażuje się również w działalność wydawniczą poprzez swoją wytwórnię Yass Records, w której wznawia m.in. klasyczne albumy zespołu Miłość. Tymański kontynuuje także współpracę z teatrami jako kompozytor, a jego talent literacki został doceniony nominacją do nagrody Nike, co potwierdza jego status wszechstronnego twórcy, który nieustannie poszukuje nowych wyzwań.