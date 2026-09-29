Gorycz na 50-lecie Accept. Byli muzycy odmówili udziału w jubileuszowym albumie!

Z okazji wyjątkowego jubileuszu 50-lecia istnienia, niemiecka legenda heavy metalu Accept wydała na początku września tego roku naszpikowany gwiazdami album Teutonic Titans 1976–2026.

Muzycy przygotowali niezwykły album, na którym klasyki zespołu wykonują największe gwiazdy światowej sceny. Na liście gości znaleźli się m.in. Rob Halford (wokalista Judas Priest), Kirk Hammett (gitarzysta Metalliki), Phil Anselmo (wokalista Pantery), Matthias Jabbs (gitarzysta Scorpions), Billy Corgan (wokalista i gitarzysta The Smashing Pumpkins) czy Tobias Forge (wokalista Ghost). Na liście gości próżno szukać byłych członków zespołu, chociażby wokalisty Udo Dirkschneidera czy basisty Petera Baltesa. Gitarzysta Wolf Hoffmann wyznał ze smutkiem, że nikt z nich nie odpowiedział na zaproszenie do wspólnego świętowania.

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Gitarzysta był ostatnio gościem w podcaście prowadzonym przez Davida Ellefsona, byłego basistę Megadeth. Hoffmann, jedyny muzyk, która gra w Accept od samego początku, wyjawił kulisy powstania wspomnianego wydawnictwa. Przyznał on wprost, że chciał wyciągnąć rękę do dawnych kolegów.

– Zaprosiliśmy każdego z dawnych członków, z oryginalnych członków, aby byli częścią tego projektu. Ale tak się składa, że nikt nie chciał mieć z tym nic wspólnego, co moim zdaniem jest dość smutne, ponieważ byłby to świetny sposób na ponowne nawiązanie kontaktu albo coś w tym rodzaju, czy chociażby przyjazny gest. Ale tak się nie stało. To dla mnie wciąż smutne i dziwne zjawisko, że... Jak tylko ktoś odchodzi z zespołu, już go więcej nie widzisz. Nie odpowiadają na twoje maile. Zazwyczaj, cokolwiek by nie było, kiedy odchodzą, to odchodzą. I to naprawdę niefortunne. Chciałbym, żeby tak nie było – bez względu na to, jakie nieporozumienia czy zmiany nastawienia doprowadziły do odejścia, wciąż moglibyśmy być przyjaciółmi, rozmawiać i pozostawać w kontakcie. Tak to jednak nie działa – wyznał gitarzysta niemieckiej grupy.

Formacja Accept zagra w Polsce w 2026 z okazji 50-lecia istnienia

Niemiecki zespół jakiś czas temu ogłosił szczegóły europejskiej trasy koncertowej z okazji świętowania 50-lecia istnienia. Muzycy dotrą m.in. do Polski. Wystąpią 9 grudnia 2026 w PreZero Arenie w Gliwicach. Na scenie pojawią się także dwie inne kapele: Dynazty oraz Tailgunner.

Rob Halford i jego ulubione metalowe albumy: