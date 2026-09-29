Sammy Hagar ma dość bycia wyłącznie "gościem z Van Halen"! Wokalista zapowiada duże zmiany

Sammy Hagar był wokalistą formacji Van Halen łącznie przez ponad dziesięć lat (1985–1996 oraz 2003–2005). Nagrał z nią cztery studyjne albumy: 5150 (1986), OU812 (1988), For Unlawful Carnal Knowledge (1991) i Balance (1995). W 2024 rozpoczął on koncertowanie z projektem Best of All Worlds. W jego ramach wykonywał on, wraz z Michaelem Anthonym, Joe Satrianim i Jasonem Bonhamem, klasyki z repertuaru wspomnianej amerykańskiej grupy. Nic dziwnego, że te występy przyciągały tłumy fanów.

Mimo, że trasa okazała się sukcesem, to Hagar – w najnowszym wywiadzie u Eddiego Trunka na antenie SiriusXM – wyznał, że przyszła pora na radykalny zwrot w karierze i mocniejsze odcięcie się od twórczości VH.

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Mam trochę dość bycia typem od Van Halen. Zawsze zostawię coś z tego w moim show, ale to miało być jednorazowe wydarzenie. Chcę robić tak wiele rzeczy. Nie chcę po prostu wychodzić na scenę i grać tylko utworów Van Halen... Ale Mike i ja jesteśmy do tego w pewnym stopniu zobowiązani. Podoba mi się to, ale czuję, że jestem winien moim starym fanom coś więcej – powiedział Hagar.

Wokalista, który zbliża się do swoich 80. urodzin, planuje zwolnić tempo i nie organizować trasy w przyszłym roku. Zamiast tego chce zrealizować projekt, który chodzi za nim od... dawien dawna. A konkretnie od 1975, kiedy to odszedł z zespołu Montrose. Chodzi o rock operę opartą na tematyce kosmicznej.

Sammy Hagar napisał kiedyś piosenkę poświęconą Kurtowi Cobainowi. "Jej śpiewanie zawsze było trudne"

Na płycie Balance znalazł się m.in. utwór Don't Tell Me (What Love Can Do). Tekst autorstwa Hagara dotyczy... Kurta Cobaina, lidera Nirvany. Wokalista ujawnił to jakiś czas temu w poście udostępnionym w mediach społecznościowych. – Śpiewanie tej piosenki zawsze było trudne. Napisałem tekst o śmierci Kurta Cobaina. Chciałem, żeby refren brzmiał następująco: "Chcę ci powiedzieć, co potrafi miłość", ale Bruce Fairbairn [producent albumu "Balance" - przyp. red.], Ed i Al [bracia Eddie i Alex Van Halen] chcieli, żeby była bardziej mroczna i negatywna – napisał Hagar na portalu X.

Oto ciekawostki o albumie 5150 od formacji Van Halen: