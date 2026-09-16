"Jest ikoniczny". Gitarzysta Wolf Hoffmann wybiera najlepszy riff w historii formacji Accept

W muzyce rockowej czy metalowej riff to absolutny fundament, serce i dusza każdego utworu. Stworzenie zagrywki, która na trwale zapisuje się w pamięci kilku pokoleń fanów, to niewątpliwie sztuka godna podziwu. Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, stworzył w ciągu pięciu dekad na scenie sporo wyrazistych gitarowych motywów. A który z nich jest tym najlepszym? Muzyk nie miał problemu z jego wskazaniem.

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Jestem tak jakby "gościem od riffów". Stworzyłem ich niezliczoną ilość, ale myślę, że tym, który zawsze się wyróżnia, jest ten z "Balls to the Wall". Stał się czymś w rodzaju ikonicznego motywu – odpowiedział Hoffmann w rozmowie w programie Full Metal Jackie.

Muzyk, we wspomnianym wywiadzie, zwrócił także uwagę na unikalną strukturę tego utworu. – Ten charakterystyczny motyw pojawia się w piosence tylko raz – na samym początku, a potem już nie wraca. Jednak zdecydowanie odznacza się tym, że jest niezwykle prosty, super rozpoznawalny i przerodził się w swego rodzaju ikoniczny riff – wyjaśnił gitarzysta formacji Accept.

Formacja Accept zagra w Polsce w 2026 z okazji 50-lecia istnienia

Niemiecki zespół jakiś czas temu ogłosił szczegóły europejskiej trasy koncertowej z okazji świętowania 50-lecia istnienia. Muzycy dotrą m.in. do Polski. Wystąpią 9 grudnia 2026 w PreZero Arenie w Gliwicach. Na scenie pojawią się także dwie inne kapele: Dynazty oraz Tailgunner.

Warto też wspomnieć, że formacja świętuje swój spektakularny jubileusz wydawnictwem Teutonic Titans 1976-2026. Na płycie, która ukazała się na początku września tego roku, zespół spogląda wstecz na swój bogaty dorobek, przedstawiając klasyczne utwory w zupełnie nowych, odświeżonych aranżacjach, zrealizowanych we współpracy z plejadą zaproszonych gwiazd rocka i metalu.

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