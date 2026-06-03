Oto najlepsze metalowe albumy wydane w latach 80. według sztucznej inteligencji [TOP10]

Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku okazały się absolutnym fundamentem dla muzyki metalowej. Mowa w końcu o dekadzie, w której ten gatunek nie tylko nabrał rozpędu, ale wręcz eksplodował w wielu kierunkach jednocześnie. To właśnie wtedy metal przestał być jedynie cięższą odmianą rocka, a stał się pełnoprawnym, zróżnicowanym światem muzycznym – z własną estetyką, ideologią i rosnącą, oddaną społecznością fanów na całym świecie. Na przestrzeni zaledwie dziesięciu lat powstały legendarne albumy, które do dziś stanowią punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń muzyków.

Który z nich jest tym najlepszym? Na przestrzeni lat powstało mnóstwo rankingów w tym temacie.

Metal to najbardziej inteligentny gatunek muzyczny. To wszystko można wyczytać z badań Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jedni wskażą na którąś z płyt Metalliki, inni zaś nie będą mieli wątpliwości, że na pierwszym miejscu powinna znaleźć się brytyjska formacja Iron Maiden. Znajdą się też takie osoby, dla których najważniejsze albumy nagrały kapele debiutujące jeszcze w poprzedniej dekadzie, jak Black Sabbath czy Judas Priest.

A jak na to pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić na własnej skórze. Z pomocą przyszło Gemini, narzędzie od Google'a, z którego coraz chętniej korzystamy w życiu codziennym.

– Tworzenie rankingu "od najlepszego" w metalu to stąpanie po cienkim ludzie, bo każdy fan ma inne priorytety – dla jednego liczy się technika, dla innego czysty mrok. Jednak biorąc pod uwagę wpływ na historię, jakość kompozycji i status "kultowości", oto zestawienie – mogliśmy przeczytać w odpowiedzi na nasze zapytanie. I w ten właśnie sposób AI zaprezentowało nam ranking obejmujący dwadzieścia albumów.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 11-20. Oto one:

20. Celtic Frost – To Mega Therion (1985)

(1985) 19. Sepultura – Beneath the Remains (1989)

(1989) 18. Motörhead – Ace of Spades (1980)

(1980) 17. Anthrax – Among the Living (1987)

(1987) 16. Venom – Black Metal (1982)

(1982) 15. Death – Scream Bloody Gore (1987)

(1987) 14. Helloween – Keeper of the Seven Keys Part II (1988)

(1988) 13. Iron Maiden – Powerslave (1984)

(1984) 12. Metallica – ...and Justice for All (1988)

(1988) 11. Queensrÿche – Operation: Mindcrime (1988)

Jakie albumy znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy zestawienie najlepszych utworów Iron Maiden według użytkowników portalu "Rate Your Music":