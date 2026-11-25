Spięty w nowym singlu. To "Polonez z zadumą"

Spięty uchylił kolejny rąbek tajemnicy związany z jego nowym albumem. Artysta zaprezentował właśnie trzeci singiel zatytułowany „Serconośny”, który promuje jego czwartą solową płytę „Full H.D.”. Jak sam muzyk opisuje najnowszy utwór? W jego stylu – krótko i bardzo intrygująco.

Przed Wami „Serconośny” - trzeci singiel z płyty "Full H. D.". To Polonez z zadumą prozaiczno-anatomiczną w tle – wyjaśnia tajemniczo Spięty. Ta zapowiedź z pewnością rozbudzi ciekawość fanów czekających na premierę całego materiału.

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Taneczne inspiracje na płycie "Full H.D."

O czym jest nowa płyta artysty? Album „Full H.D.” to opowieść o świecie widzianym oczami postaci H.D. W tej muzycznej wizji nie zabrakło ironii i śmiechu, ale pojawią się także uniwersalne pytania, obawy oraz lęki.

Muzycznie Spięty postanowił czerpać z zaskakujących źródeł. Główną inspiracją dla brzmienia całego albumu okazał się taniec. Słuchacze odnajdą na nim zarówno wpływy tradycyjnych form, takich jak bolero czy tango, jak i zupełnie współczesnych gatunków w stylu funku i disco. Taka mieszanka to obietnica niezwykle barwnego i zróżnicowanego materiału.

Prawdziwa gratka dla fanów winyli

Nowy album jest już dostępny dla słuchaczy. Płytę „Full H.D.” można kupić w formacie CD oraz na winylu. Fani czarnych krążków mają w czym wybierać, ponieważ podwójna płyta winylowa została wydana aż w trzech efektownych wersjach kolorystycznych: Splatter, Sunburst oraz klasycznej czarnej (Black).