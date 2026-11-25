Powrót biografii Marka Piekarczyka z muzyczną niespodzianką

To prawdziwa gratka dla fanów Marka Piekarczyka i polskiego rocka. Po latach niedostępności na rynek wraca jego głośna biografia „Marek Piekarczyk. Zwierzenia kontestatora”. Drugie, poszerzone wydanie książki zostało wzbogacone o wyjątkowy dodatek, który z pewnością ucieszy miłośników muzyki – płytę z wyjątkowymi wykonaniami piosenek Bogdana Łyszkiewicza.

Na krążku znalazł się utwór „Co u Ciebie”, który wokalista kultowego TSA zaśpiewał specjalnie na tę okazję. Co ważne, piosenki w wykonaniu Piekarczyka nie można usłyszeć tylko na tej płycie. To unikatowy bonus, który dopełnia opowieść o życiu artysty.

Piekarczyk i Gnoiński książka | Eska ROCK

Szczere zwierzenia i kulisy sławy

Książka „Marek Piekarczyk. Zwierzenia Kontestatora, czyli przygody albatrosa w krainie nielotów” to wywiad-rzeka, który z muzykiem przeprowadził jeden z najbardziej cenionych dziennikarzy muzycznych w Polsce, Leszek Gnoiński. To nie tylko sucha rozmowa, ale barwna i pełna anegdot podróż przez życie legendy rocka.

Piekarczyk bez ogródek opowiada o swoim dzieciństwie i młodości, trudnych życiowych wyborach oraz cieniach sławy. Zdradza kulisy szalonego życia rock'n'rollowca w siermiężnych latach 80., ale dzieli się też swoją filozofią opartą na hipisowskich ideach i wegetarianizmie. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2014 roku i od dawna jest białym krukiem na rynku wydawniczym.

Marek Piekarczyk: „Książka podniosła mnie na duchu”

Sam artysta przyznaje, że praca nad biografią była dla niego ważnym doświadczeniem, które pozwoliło mu uporządkować wiele spraw. Wokalista nie ukrywa, że powrót do wspomnień okazał się niezwykle oczyszczający.

Książka uporządkowała moje życie i podniosła mnie na duchu. Spotkała się z dobrym przyjęciem i ludzie pisali, że im się podoba. Nie wiem, jak to się dzieje, ale im starszy jestem, tym częściej wracam do tego kolesia, którym byłem w wieku osiemnastu lat. Mam więcej spokoju w sercu, mniej pretensji do świata. Ważne, że nie była nikomu obojętna. Znajomym też – wspomina Marek Piekarczyk.

Płyta pełna gwiazd

Dołączona do książki płyta „Odnalezione piosenki Bogdana Łyszkiewicza” to projekt, który powstał przy okazji tworzenia biografii lidera zespołu Chłopcy z Placu Broni. Oprócz wyjątkowego utworu w wykonaniu Marka Piekarczyka, na krążku można usłyszeć całą plejadę znakomitych artystów.

Swoje interpretacje piosenek Łyszkiewicza zaprezentowali m.in. Muniek Staszczyk, Maciej Balcar, Sztywny Pal Azji, Big Cyc, Andrzej Krzywy, a nawet aktor Andrzej Grabowski. To prawdziwy hołd dla zmarłego muzyka i jednocześnie niezwykły rarytas dla kolekcjonerów.

Spotkanie dwóch wyrazistych postaci

Za biografię odpowiadają dwie ikoniczne postacie polskiej sceny muzycznej. Marek Piekarczyk, aktywny na scenie od 1969 roku, to głos kultowego zespołu TSA, uważanego za prekursora heavy metalu w Polsce. Występował też w rock-operze „Jesus Christ Superstar”, tworzył solowo i przez wiele lat był trenerem w programie „The Voice of Poland”.

Jego rozmówca, Leszek Gnoiński, to autor przełomowych książek o polskim rocku, reżyser filmów dokumentalnych, a także dziennikarz radiowy. To właśnie jego styl prowadzenia rozmowy sprawił, że książka stała się zapisem rodzącej się przyjaźni i opowieścią o człowieku, jakiego fani nie znali z mediów.

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