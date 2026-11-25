Kirk Hammett wkręcił kiedyś lidera Trivium. Matt Heafy zamarł, gdy zobaczył rachunek za kolację

Formacja Trivium powstała pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od samego początku na jej czele stoi wokalista i gitarzysta Matt Heafy. Wspomniana grupa zadebiutowała oficjalnie na rynku w 2003 roku za sprawą krążka Ember to Inferno. Muzycy Trivium łącznie wypuścili w świat jedenaście albumów (dyskografię zamyka Crown in the Grave z listopada 2026).

Ostatnio Heafy, w związku z promocją nowej płyty, udzielił wywiadu serwisowi Rock Feed. Frontman Trivium wrócił wspomnieniami do okresu, kiedy metalcore’owa formacja występowała jako support przed legendarną Metalliką.

Muzyk zdradził, jak gitarzysta Kirk Hammett i perkusista Lars Ulrich zaprosili młody wówczas zespół na kolację do – jak to określił Heafy – "najbardziej luksusowej restauracji sushi, w jakiej kiedykolwiek byliśmy".

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Po wyjątkowo wystawnej uczcie, podczas której młodzi muzycy próbowali dań, jakich wcześniej na oczy nie widzieli, przyszedł moment uregulowania należności. Wtedy gitarzysta Metalliki postanowił przetestować Heafy'ego...

Kirk podsunął mi rachunek i mówi: "Bierzesz to na siebie, prawda?". Zrobiłem wielkie oczy z przerażenia, a on na to: "Nie no, żartuję!". To było absolutnie niesamowite. Nigdy tego nie zapomnę –wspominał lider Trivium.

Pod nagraniem z wywiadu opublikowanym na Instagramie muzyk dodał w komentarzu, że był to "naprawdę jeden z najfajniejszych momentów w życiu".

Matt Heafy wskazał metalowe albumy, które ukształtowały jego muzyczny gust. Na liście nie zabrakło Metalliki

Nie tak dawno frontman Trivium był gościem w podcaście prowadzonym przez Chrisa Garzę, gitarzystę i założyciela deathcore’owego Suicide Silence. W trakcie rozmowy wskazał na albumy, które ukształtowały jego muzyczną tożsamość. Heafy przeanalizował swoją muzyczną drogę, dzieląc ją na trzy kluczowe etapy: klasyczny metal, death metal, a także metalcore.

Wyróżnił on tzw. Black Album Metalliki z 1991. – To pierwszy album Metalliki, jaki kiedykolwiek usłyszałem... Od niego zacząłem przygodę z tym zespołem, ale gdybym miał wybrać swój ulubiony krążek wszech czasów, to prawdopodobnie wskazałbym na "Master of Puppets" –odparł Heafy.

Ponadto na jego liście znalazły się: Reroute to Remain (2002) od szwedzkiego In Flames oraz Whatever It May Take (2001) od grupy Heaven Shall Burn.

Oto ciekawostki o albumie Hardwired... to Self-Destruct od Metalliki: