"Nie potrafi grać na gitarze, ale ma niesamowity instynkt". Producent Greg Fidelman o kulisach pracy z Larsem Ulrichem

Dyskografię Metalliki, na ten moment, zamyka wydany w kwietniu 2023 roku krążek 72 Seasons. W sieci tymczasem pojawiło się wideo przygotowane przez Gibson TV na temat powstawania wspomnianego albumu. O wyzwaniach związanych z nagrywaniem opowiedział wieloletni współpracownik grupy, Greg Fidelman. Producent zdradził także, jaki wyjątkowy talent posiada perkusista Lars Ulrich.

10 największych zwrotów w karierze Metalliki. Wszystko zaczęło się od "Kill'em All"

Zdaniem Fidelmana największą siłą Duńczyka jest jego zmysł aranżacyjny oraz umiejętność łączenia pomysłów Jamesa Hetfielda i Kirka Hammetta w spójną całość.

Lars ma niesamowity talent do aranżowania partii gitarowych, co jest dość szalone, biorąc pod uwagę, że w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Trudno zrozumieć, jak on to robi, ale idealnie czuje, co dzieje się na gryfie. James jest niewyczerpaną fontanną zabójczych riffów, podobnie jak Kirk, choć każdy z nich tworzy w nieco innym stylu. Obaj ufają Larsowi, że potrafi nadać sens temu, jak to wszystko poskładać w całość. To swego rodzaju naturalny porządek, na który niemal automatycznie się przestawiają. Nie chodzi o to, że Lars robi wszystko, ale z pewnością, gdy pojawia się znak zapytania, niemal zawsze ma w zanadrzu przynajmniej kilka pomysłów, jak sprawić, by coś zadziałało –powiedział Fidelman.

Metallica nie zamierza zwalniać. W 2027 muzycy ponownie będą koncertować w ramach trasy "M72"

Metallica oficjalnie zapowiedziała nową odsłonę swojej gigantycznej trasy na 2027. Wiadomo już, że muzycy będą koncertować w przyszłym roku w Ameryce Północnej w ramach "M72".

Wspomniany etap obejmuje 12 stadionowych koncertów, które odbędą się w maju i czerwcu przyszłego roku. U boku Metalliki wystąpią: Limp Bizkit oraz Avatar.

Oto ciekawostki o albumie Hardwired... to Self-Destruct od Metalliki: