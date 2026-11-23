Massive Attack gwiazdą Colours of Ostrava

To prawdziwa gratka dla fanów trip-hopu! Organizatorzy festiwalu Colours of Ostrava ogłosili kolejną gwiazdę, a jest nią prawdziwa legenda – brytyjska grupa Massive Attack. Pionierzy gatunku wystąpią na głównej scenie w Dolni Vitkowice w czwartek, 22 lipca 2027 roku, dołączając do imponującego line-upu.

Co za historia! Po raz pierwszy grupa zagrała w Czechach dokładnie trzydzieści lat temu, 4 lipca 1997 roku. Teraz, po latach, muzycy wracają, by po raz pierwszy wystąpić w kraju morawsko-śląskim. Ich powrót do Czech po dziewięciu latach zapowiada się jako największy koncert w tym kraju.

DragonForce | Człowiek z Metalu w Esce ROCK

Dyrektor festiwalu: "Długo staraliśmy się o ten zespół"

Zdobycie takiej gwiazdy nie było łatwe, co przyznaje dyrektor artystyczny festiwalu. Organizatorzy od dawna zabiegali o występ brytyjskiej formacji, która jest nie tylko ikoną muzyki, ale także angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, ograniczając ślad węglowy podczas swoich tras.

„Pionierzy trip-hopu i jedni z najbardziej wyrazistych artystów na scenie muzycznej. Wierzę, że nasza festiwalowa scena, wyposażona w doskonały sprzęt, zapewni publiczności niezapomniane wrażenia” – komentuje Filip Kostalek.

Niezwykłe widowisko na scenie

Choć ostatni album Massive Attack ukazał się na początku minionej dekady, zespół nieustannie rozwija swoje koncertowe widowisko. Publiczność może liczyć na przekrojową podróż przez bogatą dyskografię grupy, w której nie zabraknie takich hitów jak „Unfinished Sympathy”, „Angel” czy „Teardrop”.

To jednak nie wszystko. Muzycy od lat pracują nad niezwykłą oprawą wizualną, która odzwierciedla aktualne wydarzenia na świecie. Jak zapowiadają organizatorzy, skala produkcji i wymagania techniczne zespołu będą odpowiadać randze wydarzenia. Grupa przygotowuje interaktywny spektakl, który będzie nawiązywał do miejsca koncertu, publiczności i otaczającej przestrzeni.

Nie tylko legendy. Kto jeszcze dołącza do line-upu?

Massive Attack to nie jedyne nowe nazwisko w programie. Do składu dołącza także brytyjski muzyk Myles Smith, którego hit „Stargazing” odtworzono już ponad miliard razy. Po raz pierwszy przed czeską publicznością zagrają też Kingfishr, jeden z najpopularniejszych irlandzkich zespołów folkowych.

Z Wysp Brytyjskich przyjedzie również Rhumba Club, za którym stoi muzyk Tom Falle, znany z twórczości do czeskiego filmu „Kluci to vidí jinak než holky”. Zagraniczną część ogłoszeń uzupełniają szwedzko-ukraińska artystka Olga Myko oraz pochodzący z Hawajów Mike Love.

Mocna reprezentacja czeskiej sceny i bilety w sprzedaży

Na festiwalu nie zabraknie również silnej reprezentacji lokalnej sceny. Na Colours of Ostrava powróci grupa Mig 21, a nowy materiał zaprezentują Monkey Business i Zrní. Wśród wykonawców pojawią się także lubiane zespoły Midi Lidi i Mňága a Žďorp.

Na liście potwierdzonych artystów znajdują się już takie gwiazdy jak Robbie Williams, Martin Garrix, Ellie Goulding i 5 Seconds of Summer. Karnety na cały festiwal są obecnie dostępne w cenie 4390 koron czeskich. W sprzedaży są również bilety VIP+ i FRESH. Od poniedziałku 30 listopada dostępne będą także bilety dwudniowe. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie colours.cz.