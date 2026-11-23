Joe Bonamassa wraca do Polski! Znamy szczegóły koncertu

Fani gitarowego grania na najwyższym światowym poziomie mogą zacierać ręce! Joe Bonamassa, sześciokrotnie nominowany do nagrody Grammy wirtuoz i jedna z największych gwiazd współczesnego blues-rocka, ponownie wystąpi w naszym kraju. Artysta zagra jedyny koncert 19 października 2027 roku w katowickim Spodku. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00.

Mellina - Kuba Kawalec z Happysad: Zobaczyłem Nirvanę i rzuciłem piłkę na rzecz gitary

Zaczynał jako cudowne dziecko u boku B.B. Kinga

Jego historia to gotowy scenariusz na film. Pochodzący z Nowego Jorku muzyk swoją karierę zaczął w sposób absolutnie spektakularny. Miał zaledwie 12 lat, gdy jako dziecięca sensacja otwierał koncerty samego B.B. Kinga, legendarnego króla bluesa. To był jednak dopiero początek jego niesamowitej drogi na szczyt. Od tamtego czasu Joe Bonamassa dzielił scenę z największymi ikonami muzyki, takimi jak Eric Clapton, Stephen Stills, Derek Trucks, Warren Haynes, Buddy Guy czy Steve Winwood. Z nastoletniego talentu wyrósł na gwiazdę światowego formatu, która nieustannie się rozwija i zaskakuje swoich fanów.

Prawdziwy tytan pracy. Na scenie spędza 200 dni w roku!

Dyskografia Bonamassy jest imponująca i obejmuje ponad 30 albumów studyjnych i koncertowych. Artysta nagrywa nie tylko solo, ale również w ramach głośnych projektów, jak duet z wokalistką Beth Hart czy supergrupa Black Country Communion. Jego nazwisko regularnie pojawia się na łamach prestiżowych magazynów, od „The Rolling Stone” po „Classic Rock”. Jednak to właśnie koncerty są prawdziwym żywiołem artysty. Joe Bonamassa to prawdziwy tytan pracy, który na scenie spędza średnio 200 dni w roku! Jego występy w kultowych obiektach na całym świecie, takich jak The Royal Albert Hall w Londynie, Opera Wiedeńska czy Amfiteatr Red Rocks, przyciągają tłumy. W 2018 roku branżowy serwis Pollstar umieścił jego trasę na 49. miejscu w zestawieniu najbardziej dochodowych na świecie. Gdy akurat nie jest w trasie, cały swój czas poświęca na tworzenie nowej muzyki w studiu nagraniowym.

Bilety na koncert w Katowicach. Kiedy rusza sprzedaż?

Wszystkie osoby, które chcą zobaczyć gitarowego mistrza na żywo, powinny zapisać w kalendarzach dwie kluczowe daty. Przedsprzedaż biletów na koncert w katowickim Spodku ruszy 25 listopada 2026 roku. Regularna sprzedaż rozpocznie się dwa dni później, czyli 27 listopada 2026 roku. Jedynym dystrybutorem biletów jest platforma Biletyna.pl.