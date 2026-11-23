John Lydon i Public Image Limited w Polsce. Legendy zagrają jeden koncert

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów alternatywnego rocka. Public Image Limited, zespół-legenda z charyzmatycznym Johnem Lydonem na czele, zagra w Polsce! Grupa, która na stałe zapisała się w historii muzyki, pojawi się na jednym, wyjątkowym koncercie już w przyszłym roku.

Wydarzenie zaplanowano na 4 grudnia 2027 roku. Kultowa formacja wystąpi we wrocławskim klubie Zaklęte Rewiry, dając polskiej publiczności okazję do zobaczenia na żywo jednego z najbardziej wywrotowych zespołów w historii.

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Od punka po disco. Muzyka, która łamała zasady

Public Image Limited to coś znacznie więcej niż zwykły zespół punkowy. Na swoich najbardziej ikonicznych płytach muzycy eksperymentowali z najróżniejszymi gatunkami, tworząc unikalną i hipnotyzującą mieszankę. W ich utworach można usłyszeć zarówno punkową energię, jak i wpływy dubu, krautrocka, a nawet disco.

Krążki takie jak „Metal Box” czy „The Flowers of Romance” to dziś absolutne klasyki, które wciąż brzmią odważnie i nowocześnie. Mimo upływu lat John Lydon i jego ekipa udowadniają, że nadal są w doskonałej formie i potrafią porwać publiczność.

Bilety na koncert Public Image Limited. Kiedy rusza sprzedaż?

Fani, którzy nie chcą przegapić tego wydarzenia, powinni przygotować się na start sprzedaży biletów. Organizatorzy zaplanowali ją w kilku etapach. Pierwsza pula wejściówek trafi do sprzedaży już w środę, 25 listopada, o godzinie 10:00 w ramach przedsprzedaży Artist Presale.

Dzień później, w czwartek 26 listopada o 10:00, ruszy Promoter Presale. Otwarta sprzedaż dla wszystkich rozpocznie się w piątek, 27 listopada, również o godzinie 10:00. Bilety będą dostępne na stronie www.knockoutmusicstore.pl.