Nie ma chyba na świecie osoby, która nie kojarzyłaby tego, kim jest Ronnie James Dio. Legendarny wokalista rozpoczął swoją przygodę z muzycznym światem jeszcze pod koniec lat 50. Pierwszy kluczowy moment w karierze Ronniego nastąpił w kolejnej dekadzie, a to za sprawą grupy Elf. Ta koncertowała swego czasu przed Deep Purple, dzięki czemu Dio poznał się z Ritchiem Blackmore. W efekcie gitarzysta to jego właśnie zaprosił, aby pełnił rolę wokalisty w formacji Rainbow.

Dio z zespołem rozstał się w 1979 i jeszcze w tym samym roku dołączył do składu już na tym etapie ikony heavy metalu, Black Sabbath. Wokalista dostał trudne zadanie zastąpienia samego Ozzy'ego Osbourne'a. Udało mu się zjednać fanów i fanki, przede wszystkim za sprawą swojego niezwykle charakterystycznego, potężnego, nieco operowego, pełnego emocji wokalu.

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To on może być następcą Ronniego Jamesa Dio?

Ronnie James Dio, choć nie żyje od ponad 16 lat, wciąż uważany jest za jednego z najlepszych wokalistów wszech czasów. Zdaje się, że dziś trudno dostrzec w muzycznym świecie kogoś, kto mógłby mu dorównać - a jednak?

Okazuje się, że kimś takim miałby być Matt Heafy z zespołu Trivium! Wyznał to sam zainteresowany w wywiadzie dla Rock Feed. Wspomniał on 2006 rok, gdy pojawił się jako gość w audycji radiowej, którą prowadził Bruce Dickinson. W trakcie jej umawiania frontman Iron Maiden miał stwierdzić, że w jego opinii Heafy jest na bardzo dobrej drodze, aby rozwinąć swój wokal na tyle, aby stać się tak dobry, jak sam Dio!

Okazuje się, że jakiś czas później muzyk Trivium miał okazję spotkać się z legendarnym wokalistą. Oczywiście przekazał mu to, co usłyszał od Dickinsona, na co Ronnie miał mu powiedzieć:

"Aha, czyli Bruce w końcu przyznał, że jestem jednym z jego idoli. To fajny gość". Było to naprawdę świetne przeżycie – otrzymywaliśmy wyrazy uznania od zespołów, które były dla nas bardzo ważne, a sami muzycy, będący naszymi idolami, okazali się niezwykle sympatyczni - mówi Matt Heafy.