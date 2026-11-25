Joker Out wraca do Polski! Znamy daty koncertów

To świetna wiadomość dla wszystkich fanów słoweńskiej formacji Joker Out! Zespół, który podbił serca polskiej publiczności, ponownie odwiedzi nasz kraj. Muzycy ogłosili właśnie dwa koncerty w ramach swojej europejskiej trasy. Fani będą mogli usłyszeć ich na żywo już wiosną 2027 roku.

Grupa zaplanowała występy we Wrocławiu i Poznaniu. Pierwszy z koncertów odbędzie się 22 kwietnia 2027 roku w Starym Klasztorze we Wrocławiu, a dzień później, 23 kwietnia, zespół zagra w poznańskim klubie Tama.

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Od Eurowizji do statusu gwiazd

Joker Out to bez wątpienia jeden z najciekawszych europejskich zespołów młodego pokolenia. Grupa zyskała międzynarodową sławę po występie na Eurowizji 2023, gdzie wykonali w ojczystym języku swój wielki przebój „Carpe Diem”. Od tamtej pory ich popularność nieustannie rośnie.

Zespół tworzy pięciu charyzmatycznych muzyków: Bojan (wokal), Kris (gitara), Jan (gitara), Nace (bas) i Jure (perkusja). Ich koncerty przyciągają tłumy fanów, a wszystko za sprawą żywiołowej energii, chwytliwych melodii i magnetycznej prezencji scenicznej, która nikogo nie pozostawia obojętnym.

Nowa płyta i współpraca z legendą

Słoweńcy mają na koncie świetnie przyjęte albumy „Umazane Misli” i „Demoni”, a także współpracę z legendarnym Elvisem Costello. W maju 2024 roku do ich dyskografii dołączyła trzecia płyta zatytułowana „Souvenir Pop”. Album, który zawiera utwory w języku angielskim i słoweńskim, zebrał pozytywne recenzje za świeże brzmienie i emocjonalną szczerość.

Nowe wydawnictwo pokazuje dojrzalsze, ale wciąż pełne energii oblicze grupy. To kolejny dowód na to, że Joker Out nieustannie się rozwijają, jednocześnie pozostając wierni swojemu charakterystycznemu stylowi, który pokochali fani w całej Europie.

Bilety na koncerty Joker Out. Kiedy rusza sprzedaż?

Polskie koncerty zespołu zapowiadają się na prawdziwą gratkę dla miłośników ich twórczości. Przed główną gwiazdą wieczoru publiczność rozgrzeje Sergej Poposki. To idealna okazja, by usłyszeć na żywo zarówno największe hity, jak i materiał z najnowszej płyty.

Fani powinni już teraz zapisać tę datę w kalendarzach. Bilety na oba koncerty trafią do sprzedaży w piątek, 27 listopada, o godzinie 10:00. Warto się pospieszyć, bo zainteresowanie występami grupy z pewnością będzie ogromne.