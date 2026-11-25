Joe Satriani wskazał najdoskonalsze solówki gitarowe w historii rocka! "Każda nuta jest perfekcyjna"

Joe Satriani jest od lat uznawany za jednego z najwybitniejszych instrumentalistów w historii rocka. Muzyk jest ceniony zarówno za fenomenalną technikę, jak i niezwykłe wyczucie melodii. Solowo zadebiutował na rynku w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Warto wspomnieć, że w przeszłości Satriani koncertował z Deep Purple czy udzielał się w supergrupie Chickenfoot. W ostatnim czasie gitarzysta skupił się m.in. na projekcie Satchvai Band, który powołał do życia wraz z innym wirtuozem, Steve'em Vaiem.

Podczas niedawnej rozmowy ze stacją radiową Q1043 New York, artysta został zapytany o to, którą solówkę gitarową w historii rocka uważa za absolutnie najdoskonalszą. Joe Satriani postanowił podzielić je na dwie zupełnie różne kategorie.

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Pierwsza z nich to klasyczna, wyodrębniona solówka w utworze. Tutaj gitarzysta nie miał żadnych wątpliwości i wskazał na Davida GIlmoura z Pink Floyd i jego nieśmiertelną partię z Comfortably Numb.

Nie ma tam ani jednej zbędnej nuty. Każda jest perfekcyjna. Jeśli jesteś gitarzystą i zabierasz się za zagranie tego utworu, zawsze prześladuje cię oryginalna wersja, ponieważ nie da się tego zrobić lepiej. To jest po prostu przepiękne –wyznał Joe Satriani.

Druga kategoria obejmuje natomiast utwory, które od pierwszej do ostatniej sekundy stanowią jeden wielki popis gitarowy. W tym przypadku Satriani wybrał Jimiego Hendrixa. –Był w tym absolutnie najlepszy. "Voodoo Child (Slight Return)" – kompletne szaleństwo, nagrane na żywo w studiu. To po prostu niewiarygodne, że ktoś był w stanie coś takiego zrobić. I znowu "Band of Gypsys" [album koncertowy z 1970 - przyp. red.], na żywo w Fillmore: "Machine Gun". To w pewnym sensie napisało biblię tego, co można zrobić z gitarą elektryczną –dodał muzyk.

Sammy Hagar uwielbia Joe Satrianiego, ale ma do niego jedno "ale". Co gryzie wokalistę?

Współpraca na linii Sammy Hagar–Joe Satriani układa się znakomicie. Były wokalista legendarnej formacji Van Halen nie szczędzi zachwytów pod adresem gitarzysty, z którym od jakiegoś czasu koncertuje. Nazywa go wprost geniuszem. –On potrafi sprawić, że gitara śpiewa. Ma brzmienie i wyczucie – jego wibrato i sposób, w jaki używa wajchy przypomina Jeffa Becka –powiedział Hagar w rozmowie z magazynem Guitar Player. Ma także jednak do niego jedno "ale". –On gra za głośno! Wcale nie musi grać aż tak głośno, bo przecież używa odsłuchów dousznych. Ale przez lata przyzwyczaił się do występów bez wokalisty, więc pewnie myśli sobie: "To ja muszę być najgłośniejszy na scenie!". Dlatego też wciąż nad tym pracujemy –podsumował wokalista.

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