Dokładnie 19 listopada zakończył się trwający aż 13 lat, dwa miesiące i dwa dni okres oczekiwań wszystkich fanów i fanek serii gier GTA. Już tydzień temu premierę miała ósma w kolejności odsłona głównej serii. W centrum fabuły GTA VI znalazły się losy przestępczyni Lucii Caminos oraz jej partnera, Jasona Duvala, odbywające się w fikcyjnym stanie Leonida.

Jeszcze w przedsprzedaży GTA VI pobiło rekord, a kolejny osiągnięty został już w dniu premiery. Oczywiście wydaniu gry towarzyszy oficjalna ścieżka dźwiękowa, która ukazała się 20 listopada. Znalazły się na niej 34 utwory, a w gronie wykonawców i wykonawczyń dostrzec można m.in. Dua Lipę, Lanę Del Rey, Rinę Sawayamę oraz Keitha Richardsa. Przedstawiciele rocka i metalu, by wspomnieć chociażby Kerry'ego Kinga i Toma Arayę ze Slayera i Lindseya Buckinghama (ex Fleetwood Mac), także pojawili się w grze, w roli gościnnych prezenterów radiowych.

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Phil Collins przypomina o swojej roli w GTA

Tymczasem nieoczekiwanie wraz z premierą nowej odsłony GTA w tle zaczął się pojawiać... Phil Collins! Nie jest to żaden przypadek.

Wierni fani i fanki gry z pewnością bardzo dobrze wiedzą, że legendarny perkusista był pierwszą w historii prawdziwą postacią, która się w niej pojawiła. W przypadku muzyka chodzi tu o część "Grand Theft Auto: Vice City Stories" z 2006 roku. Jednym z elementów fabuły były próby kilku zamachów, ofiarą których miał paść bębniarz. Bohater serii, Victor Vance, miał za zadanie chronić Colinsa tak, aby mógł on zagrać pełny występ - w ramach którego w grze wybrzmiało kultowe In the Air Tonight.

Nieoczekiwanie o swojej przygodzie z GTA sprzed 20 lat postanowił przypomnieć sam zainteresowany. Phil Collins ustawił na swoje zdjęcie profilowe na koncie na Instagramie swój wizerunek z gry!

Autor: officialphilcollins/ Instagram

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