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Son Lux zagrają w Polsce! Wielki powrót zespołu na klubową trasę

Son Lux to jeden z tych zespołów, które całkowicie wymykają się prostym klasyfikacjom. Amerykańska formacja zaczynała jako solowy projekt Ryana Lotta, a z czasem rozrosła się do pełnoprawnego tria, w którym każdy muzyk ma równy wkład w ostateczne brzmienie. Grupa znana jest z łączenia melancholijnych melodii z gęstą elektroniką oraz potężnymi wybuchami perkusyjnej energii.

W ostatnim czasie o muzykach zrobiło się bardzo głośno za sprawą ścieżki dźwiękowej do filmu "Wszystko wszędzie naraz", która przyniosła im prestiżową nominację do Oscara. Zespół absolutnie nie zwalnia jednak tempa i skupia się teraz na autorskim materiale. Artyści ruszają w dużą europejską trasę, która obejmie między innymi Kraków, Warszawę oraz Poznań. Występy będą promować ich najnowszy album studyjny zatytułowany "Out Into". Dla rodzimych fanów to świetna informacja, bo muzycy od lat cieszą się w naszym kraju niesłabnącą popularnością.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Son Lux w Krakowie?

Polska część europejskiej trasy zapowiada się niezwykle intensywnie, a krakowski przystanek będzie jej wielkim finałem. Muzycy zagrają dla swoich fanów dokładnie 18 marca 2027 roku. Wydarzenie to odbędzie się w popularnym krakowskim Klubie Kwadrat. Organizatorzy zapowiadają bardzo bliskie i kameralne widowisko, podczas którego publiczność będzie mogła doświadczyć wyjątkowego kontaktu z artystami. Na scenie na pewno nie zabraknie świeżych kompozycji z płyty "Out Into", ale fani mogą liczyć również na największe i najbardziej znane przeboje grupy. W setliście powinny znaleźć się takie hity jak "Easy" czy "Lost It To Trying", a także fragmenty nagradzanych muzycznych projektów filmowych. Warto pojawić się pod sceną nieco wcześniej, ponieważ cały wieczór otworzy występ specjalnie zaproszonego gościa.

DATA KONCERTU: 18 marca 2027 r.

18 marca 2027 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Kwadrat

Klub Kwadrat GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: mmeadows

Son Lux w Krakowie 2027 BILETY CENY

Wejściówki na krakowski występ amerykańskiego tria trafiły już do otwartej sprzedaży. Organizatorem polskiej części trasy jest Winiary Bookings, a głównymi kanałami dystrybucji są platformy Eventim oraz eBilet. Proces sprzedaży rozpoczął się w połowie sierpnia, a wejściówki można nadal bez problemu nabyć. Co prawda na oficjalnej stronie organizatora widnieje informacja o braku dostępności, ale systemy głównych dystrybutorów wciąż pozwalają na swobodny zakup. Nie było tu żadnych specjalnych przedsprzedaży dla wybranych grup, więc cały proces od początku jest całkowicie otwarty dla każdego. Aktualnie ceny biletów są bardzo zbliżone w obu serwisach i zawierają w sobie już wszystkie obowiązkowe opłaty serwisowe.

Bilety na platformie Eventim: 147,34 zł

147,34 zł Bilety na platformie eBilet: od 149,90 zł