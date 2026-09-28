Slipknot wracają na scenę w 2027 roku! Grupa ogłosiła stadionową trasę koncertową - co z Polską?

Stało się jasne, że po ostatnich latach, kiedy o zespole Slipknot mówiło i pisało się w przestrzeni publicznej głównie z powodu kolejnych zmian personalnych, coś się ruszyło.

Grupa niespodziewanie, bez żadnych zapowiedzi, wydała 9 września pierwszy od czterech lat premierowy singiel. Choć wiadomo już powszechnie, że Arsenal nie zapowiada nowego, wyczekiwanego studyjnego wydawnictwa, to pierwszy numer, w nagraniach którego wziął udział perkusista Eloy Casagrande, okazał się być zwiastunem czegoś jeszcze innego - mianowicie pierwszych od niemal dwóch lat koncertów.

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Slipknot szykuje się do koncertów w 2027 roku!

Nieco tajemnicze zapowiedzi w mediach społecznościowych, aż w końcu wyraźny sygnał, do którego dotrzeć można było zapisując się do oficjalnego newslettera zespołu. To wtedy użytkownikom wyświetlała się data, wyraźnie wskazująca na poniedziałek 28 września. Z czasem w socialach zaczęło pojawiać się coraz więcej zdjęć plakatów, które znaleźć można w różnych miejscach na świecie, które zdawały się sugerować wprost - Slipknot w 2027 roku wraca na stadiony!

Oficjalne potwierdzenie tego nadeszło, zgodnie z zapowiedziami, w poniedziałek 28 września. Tego dnia grupa ogłosiła szczegóły swojej najnowszej trasy koncertowej, która obejmie największe stadiony, póki co na terenie Ameryki Północnej i Południowej. Najpierw, latem, grupa skupi się na rodzimych Stanach Zjednoczonych, gdzie w roli gościa specjalnego pojawi się Bring Me the Horizon, a jako supporty wystąpią m.in. Lamb of God, Acid Bath, Vended czy Motionless In White. W Ameryce Południowej zaś, gdzie zespół zawita jesienią przyszłego roku, będzie dwóch gości specjalnych: Marilyn Manson oraz Hatebreed.

Tak Manson, jak i formacja - oraz Lorna Shore - wystąpią przed Slipknotem na zapowiadanym jako JEDYNY przyszłoroczny koncert Slipknota w Europie. Mowa o pokazie na Wembley, który odbędzie się 3 lipca 2027 roku.

Co z Polską na trasie Slipknota?

Niestety, na ten moment Polska nie znalazła się na koncertowej mapie Slipknota. Pozostaje jednak mieć nadzieję na to, że formacja pojawi się nad Wisłą w ramach jednego z festiwali, bądź też z czasem doda kolejne daty w ramach serii występów, nie zapominając już wtedy o polskich fanach i fankach.

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