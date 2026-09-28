Slipknot wracają na scenę w 2027 roku! Grupa ogłosiła stadionową trasę koncertową - co z Polską?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-28 15:09

O tym, że wszystko wskazuje na to, że zespół Slipknot powróci w przyszłym roku na sceny mówiło się już od kilku dni. Powody ku temu dała sama formacja, która niemal otwarcie zaczęła sugerować nadchodzące koncerty. Oficjalne ogłoszenie zostało zaplanowane na poniedziałek 28 września - wszystko jest już jasne!

Muzycy metalowego zespołu Slipknot w maskach. O ich trasie koncertowej w 2027 roku przeczytasz na EskaRock.
Autor: Slipknot/ Materiały prasowe

Stało się jasne, że po ostatnich latach, kiedy o zespole Slipknot mówiło i pisało się w przestrzeni publicznej głównie z powodu kolejnych zmian personalnych, coś się ruszyło.

Grupa niespodziewanie, bez żadnych zapowiedzi, wydała 9 września pierwszy od czterech lat premierowy singiel. Choć wiadomo już powszechnie, że Arsenal nie zapowiada nowego, wyczekiwanego studyjnego wydawnictwa, to pierwszy numer, w nagraniach którego wziął udział perkusista Eloy Casagrande, okazał się być zwiastunem czegoś jeszcze innego - mianowicie pierwszych od niemal dwóch lat koncertów.

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Slipknot szykuje się do koncertów w 2027 roku!

Nieco tajemnicze zapowiedzi w mediach społecznościowych, aż w końcu wyraźny sygnał, do którego dotrzeć można było zapisując się do oficjalnego newslettera zespołu. To wtedy użytkownikom wyświetlała się data, wyraźnie wskazująca na poniedziałek 28 września. Z czasem w socialach zaczęło pojawiać się coraz więcej zdjęć plakatów, które znaleźć można w różnych miejscach na świecie, które zdawały się sugerować wprost - Slipknot w 2027 roku wraca na stadiony!

Oficjalne potwierdzenie tego nadeszło, zgodnie z zapowiedziami, w poniedziałek 28 września. Tego dnia grupa ogłosiła szczegóły swojej najnowszej trasy koncertowej, która obejmie największe stadiony, póki co na terenie Ameryki Północnej i Południowej. Najpierw, latem, grupa skupi się na rodzimych Stanach Zjednoczonych, gdzie w roli gościa specjalnego pojawi się Bring Me the Horizon, a jako supporty wystąpią m.in. Lamb of God, Acid Bath, Vended czy Motionless In White. W Ameryce Południowej zaś, gdzie zespół zawita jesienią przyszłego roku, będzie dwóch gości specjalnych: Marilyn Manson oraz Hatebreed.

Tak Manson, jak i formacja - oraz Lorna Shore - wystąpią przed Slipknotem na zapowiadanym jako JEDYNY przyszłoroczny koncert Slipknota w Europie. Mowa o pokazie na Wembley, który odbędzie się 3 lipca 2027 roku.

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Niestety, na ten moment Polska nie znalazła się na koncertowej mapie Slipknota. Pozostaje jednak mieć nadzieję na to, że formacja pojawi się nad Wisłą w ramach jednego z festiwali, bądź też z czasem doda kolejne daty w ramach serii występów, nie zapominając już wtedy o polskich fanach i fankach.

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