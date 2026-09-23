Roger Taylor z Queen ujawnił listę swoich ulubionych utworów. Jakie zespoły znalazły się w tym zestawieniu?
Roger Taylor, perkusista Queen, nie zwalnia tempa. Muzyk właśnie wydał swój siódmy solowy album zatytułowany Violence Insane in a Beautiful World. W ramach promocji wspomnianego wydawnictwa Taylor zasiadł przed mikrofonem BBC Radio 2 i wziął udział w kultowym formacie Tracks of My Years. Perkusista podzielił się utworami, które mocno wpłynęły na jego życie.
Na liście pojawiły się zespoły, które definiowały brytyjską scenę gitarową przełomu lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych. Taylor wspomniał m.in. o The Who czy Led Zeppelin. Playlista perkusisty Queen zresztą jest niezwykle eklektyczna. Okazuje się, że muzyk ceni także twórczość Radiohead czy islandzkiego Sigur Rós.
Tak prezentuje się w całości wspomniane zestawienie:
- Bill Haley and His Comets – Rock Around The Clock
- Ike & Tina Turner – River Deep - Mountain High
- The Kinks – You Really Got Me
- The Who – My Generation
- Led Zeppelin – Rock And Roll
- David Bowie – Space Oddity
- Bob Dylan – She Belongs To Me
- The Beatles – Tomorrow Never Knows
- Radiohead – Creep
- Sigur Rós – Hoppípolla
Roger Taylor wskazał najlepszych perkusistów w historii rocka
Taylor jako perkusista Queen wyznaczał standardy gry, łącząc techniczną precyzję z wyczuciem melodii. Mimo to, muzyk nigdy nie ukrywał, że na jego własnym rozwoju ogromne piętno odcisnęli inni mistrzowie. Kto znalazł się na liście "najlepszych z najlepszych" według Taylora? W rozmowie z Express wskazał na trzech perkusistów, którzy byli dla niego życiową inspiracją.
Wyróżnił on Mitcha Mitchella, który grał w zespole dowodzonym przez Jimiego Hendrixa, Johna Bonhama z Led Zeppelin oraz Keitha Moona z The Who.