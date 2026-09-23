Roger Taylor ujawnił swoje "utwory życia". Na liście perkusisty Queen znaleźli się m.in. Led Zeppelin i Radiohead

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-23 11:15

Roger Taylor z Queen postanowił odkryć karty i wskazać utwory, które zdefiniowały jego muzyczną wrażliwość. Od surowego rock'n'rolla z lat 50., przez psychodeliczne eksperymenty, aż po współczesną alternatywę. Oto ścieżka dźwiękowa, która ukształtowała legendarnego perkusistę.

Roger Taylor z Queen w ciemnych okularach. O jego ulubionych utworach przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Roger Taylor z Queen ujawnił listę swoich ulubionych utworów. Jakie zespoły znalazły się w tym zestawieniu?

Roger Taylor, perkusista Queen, nie zwalnia tempa. Muzyk właśnie wydał swój siódmy solowy album zatytułowany Violence Insane in a Beautiful World. W ramach promocji wspomnianego wydawnictwa Taylor zasiadł przed mikrofonem BBC Radio 2 i wziął udział w kultowym formacie Tracks of My Years. Perkusista podzielił się utworami, które mocno wpłynęły na jego życie. 

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

Na liście pojawiły się zespoły, które definiowały brytyjską scenę gitarową przełomu lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych. Taylor wspomniał m.in. o The Who czy Led Zeppelin. Playlista perkusisty Queen zresztą jest niezwykle eklektyczna. Okazuje się, że muzyk ceni także twórczość Radiohead czy islandzkiego Sigur Rós. 

Tak prezentuje się w całości wspomniane zestawienie:

  • Bill Haley and His CometsRock Around The Clock
  • Ike & Tina TurnerRiver Deep - Mountain High
  • The KinksYou Really Got Me
  • The WhoMy Generation
  • Led ZeppelinRock And Roll
  • David Bowie Space Oddity
  • Bob DylanShe Belongs To Me
  • The BeatlesTomorrow Never Knows
  • RadioheadCreep
  • Sigur RósHoppípolla

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Taylor jako perkusista Queen wyznaczał standardy gry, łącząc techniczną precyzję z wyczuciem melodii. Mimo to, muzyk nigdy nie ukrywał, że na jego własnym rozwoju ogromne piętno odcisnęli inni mistrzowie. Kto znalazł się na liście "najlepszych z najlepszych" według Taylora? W rozmowie z Express wskazał na trzech perkusistów, którzy byli dla niego życiową inspiracją. 

Wyróżnił on Mitcha Mitchella, który grał w zespole dowodzonym przez Jimiego Hendrixa, Johna Bonhama z Led Zeppelin oraz Keitha Moona z The Who. 

Oto najpopularniejsze utwory Queen na Spotify. Do nich najczęściej wracają słuchacze:

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