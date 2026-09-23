Roger Taylor z Queen ujawnił listę swoich ulubionych utworów. Jakie zespoły znalazły się w tym zestawieniu?

Roger Taylor, perkusista Queen, nie zwalnia tempa. Muzyk właśnie wydał swój siódmy solowy album zatytułowany Violence Insane in a Beautiful World. W ramach promocji wspomnianego wydawnictwa Taylor zasiadł przed mikrofonem BBC Radio 2 i wziął udział w kultowym formacie Tracks of My Years. Perkusista podzielił się utworami, które mocno wpłynęły na jego życie.

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Na liście pojawiły się zespoły, które definiowały brytyjską scenę gitarową przełomu lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych. Taylor wspomniał m.in. o The Who czy Led Zeppelin. Playlista perkusisty Queen zresztą jest niezwykle eklektyczna. Okazuje się, że muzyk ceni także twórczość Radiohead czy islandzkiego Sigur Rós.

Tak prezentuje się w całości wspomniane zestawienie:

Bill Haley and His Comets – Rock Around The Clock

– Rock Around The Clock Ike & Tina Turner – River Deep - Mountain High

– River Deep - Mountain High The Kinks – You Really Got Me

– You Really Got Me The Who – My Generation

– My Generation Led Zeppelin – Rock And Roll

– Rock And Roll David Bowie – Space Oddity

– Space Oddity Bob Dylan – She Belongs To Me

– She Belongs To Me The Beatles – Tomorrow Never Knows

– Tomorrow Never Knows Radiohead – Creep

– Creep Sigur Rós – Hoppípolla

Roger Taylor wskazał najlepszych perkusistów w historii rocka

Taylor jako perkusista Queen wyznaczał standardy gry, łącząc techniczną precyzję z wyczuciem melodii. Mimo to, muzyk nigdy nie ukrywał, że na jego własnym rozwoju ogromne piętno odcisnęli inni mistrzowie. Kto znalazł się na liście "najlepszych z najlepszych" według Taylora? W rozmowie z Express wskazał na trzech perkusistów, którzy byli dla niego życiową inspiracją.

Wyróżnił on Mitcha Mitchella, który grał w zespole dowodzonym przez Jimiego Hendrixa, Johna Bonhama z Led Zeppelin oraz Keitha Moona z The Who.

Oto najpopularniejsze utwory Queen na Spotify. Do nich najczęściej wracają słuchacze: