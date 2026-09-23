Ozzfest się rozrasta! Poinformowano, gdzie kultowe wydarzenie odbędzie się w 2027 roku

Ozzy Osbourne zaczynał swoją muzyczną przygodę niewinnie, początkowo zyskując sławę i uznanie jako wokalista zespołu Black Sabbath. W 1980 roku muzyk wystartował z karierą solową, a z biegiem lat stał się prawdziwą marką samą w sobie.

Dziś Ozzy, choć nie żyje od ponad roku, to jedyny w historii "Książę Ciemności", ikona heavy metalu, gwiazdor telewizji, w szczególności stacji MTV - a także osoba, która swoim imieniem sygnowała jedno z najbardziej ikonicznych wydarzeń w historii metalu. Mowa oczywiście o Ozzfest! Pomysł na imprezę zrodził się w głowie Ozza i Sharon Osbourne'ów w 1996 roku, gdy organizatorzy Lollapaloozy odrzucili propozycję żony i menedżerki artysty, aby pojawił się on na tym festiwalu. Pierwsza edycja Ozzfestu odbyła się w październiku tego samego roku, początkowo jako stacjonarny festiwal w Phoenix w Arizonie i Devore w Kalifornii. Z czasem wydarzenie nabrało rozmiaru międzynarodowego i odwiedzało różne państwa - w 2002 roku zawitało nawet do Polski!

YUNGBLUD oddał hołd Ozzy’emu Osbourne’owi na koncercie w Warszawie!

Co już wiadomo o Ozzfest 2027? Wydarzenie wraca do sprawdzonej formuły!

Po raz ostatni, na ten moment, Ozzfest odbył się w 2018 roku. Jednak już w ubiegłym roku Sharon Osbourne potwierdziła, że legendarny festiwal zostanie wznowiony w 2027 roku. Początkowo mowa była o tym, że potrwa on jeden dzień i odbywać się będzie w miejscu, gdzie Ozzy Osbourne zagrał swój ostatni koncert, czyli na stadionie Villa Park w Birmingham. Teraz okazuje się, że jest zapotrzebowanie na Ozzfest w wydaniu międzynarodowym!

Jak potwierdzili organizatorzy w poniedziałek 21 września, w przyszłym roku Ozzfest zostanie zorganizowany także w Stanach Zjednoczonych! Na ten moment nie wiadomo, kiedy i gdzie miałaby się odbywać impreza w USA - nie znamy także dat wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Nie podano wciąż także żadnych szczegółów, dotyczących line-upu. Jak zapowiadają organizatorzy, więcej informacji ma się pojawić "wkrótce".

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie "No More Tears":