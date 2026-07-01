Quiz o zespole Queen! Tylko prawdziwy fan zdobędzie komplet punktów!

Zespół Queen to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki. Grupa powstała na początku lat 70., gdy wydała swój pierwszy album studyjny. Formacji bardzo szybko udało się osiągnąć bardzo duży sukces i uznanie na całym świecie - w 1975 roku swoją premierę miała kompozycja Bohemian Rhapsody. Trwający prawie sześć minut utwór początkowo nie wzbudził entuzjazmu wytwórni, która bała się, że stacje radiowe nie będą chciały puszczać go w całości. Obawy te nie sprawdziły się, a "fałszywa opera", jak sami określali ją muzycy, dziś wskazywana jest jako rockowa kompozycja wszech czasów. W ciągu trwającej nieco ponad dwadzieścia lat kariery (mając na myśli czas, gdy zespół działał w klasycznym składzie, z Freddiem Mercurym na wokalu) grupa wydała aż czternaście albumów studyjnych, podzieliła się ze światem niezliczoną ilością wspaniałych singli, które do dziś cieszą się ogromną popularnością i na zawsze zmieniła oblicze rocka, które ubarwiła swoją teatralnością i widowiskowością.

Queen - 5 ciekawostek o albumie "Jazz" | Jak dziś rockuje?

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Queen - jak dobrze znasz historię legendarnego zespołu? QUIZ Pytanie 1 z 10 W ramach prac nad jakim albumem został nagrany najnowszy singiel grupy, "Face It Alone"? The Works The Miracle The Game Następne pytanie