Jak dobrze znasz twórczość Slasha? Dopasuj utwór do odpowiedniego zespołu. Oto quiz dla największych fanów gitarzysty

Choć dla milionów fanów na całym świecie jest po prostu Slashem, naprawdę nazywa się Saul Hudson. Przyszedł na świat w Wielkiej Brytanii, a wychowywał się w Los Angeles. Od najmłodszych lat nasiąkał artystyczną atmosferą – jego mama projektowała stroje m.in. dla Davida Bowiego, a ojciec tworzył okładki płytowe. Jednak to, co zdefiniowało całe jego życie, wydarzyło się w momencie, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki gitarę. Wiedział już, że chce zostać profesjonalnym muzykiem.

KULTOWE HISTORIE - Guns N' Roses

W 1983 roku, w wieku 18 lat, dołączył do zespołu Hollywood Rose reprezentującego nurt glam metalowy. Dwa lata później grał już w Guns N' Roses, z którym odniósł niewyobrażalny sukces. I z tą grupą właśnie jest najbardziej kojarzony.

Slash jednak to osoba, która nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Jeszcze w trakcie grania z Gunsami powołał do życia poboczny projekt Slash’s Snakepit. Później, po odejściu z G'n'R', powołał do życia supergrupę Velvet Revolver, która wydała dwa albumy.

Zaczął działać także na niwie solowej. A w drugiej dekadzie XXI wieku skupił się na zespole, do którego zaprosił wokalistę Mylesa Kennedy'ego oraz muzyków formacji The Conspirators. Z kolei od 2016 roku znów gra w Guns N' Roses.

Legendarny gitarzysta, na przestrzeni dekad, działał więc w różnych projektach i zespołach. Czy potrafisz bezbłędnie przyporządkować tytuł utworu do odpowiednich formacji? Sprawdź się w naszym quizie. Składa się on z dziesięciu pytań. Dla fanów Slasha uzyskanie maksymalnej liczby punktów nie powinno być większym problemem. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

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