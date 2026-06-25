Polski gitarzysta wyda album ze światowymi gigantami rocka i metalu! Na płycie pojawi się mi.in. Vinny Appice!

Piotr Lekki to prawdziwa ikona polskiego heavy metalu. Pochodzący z Bochni gitarzysta karierę rozpoczął w latach 90., początkowo jako jeden z założycieli grupy Obcy, której członkami byli także Mirosław Szpilka i Wojciech Feć z Balls Power, Janusz Radek oraz Piotr Żaczek. Lekki udzielał się lub wciąż udziela także w takich muzycznych projektach, jak SPiS (wraz z Robertem „Sierściem” Mastalerzem), 1One czy Stirwater. W 2019 roku muzyk dołączył do formacji TSA Michalski Niekrasz Kapłon, z którą w 202 roku nagrał i wydał album Niezwyciężony.

Piotr Lekki od lat działa także jako producent muzyczny i realizator nagrań oraz organizator wydarzeń muzycznych, To on właśnie stoi za cyklem Bochnia Rocks, w ramach którego wystąpili tacy giganci światowego rocka i metalu, jak: Simon Phillips, Andy Timmons, Richie Kotzen, Carmine Appice, Stu Hamm, Jennifer Batten, Alex Skolnick, Vinnie Moore, Doogie White lub Paul Gilbert i wielu innych.

TSA MNKWL |Człowiek z Metalu

Piotr Lekki zapowiada solowy album, nagrany z udziałem światowych gwiazd!

Teraz Piotr Lekki zdecydował się wydać album pod własnym nazwiskiem! Wydawnictwo zostało zatytułowane Ghost of Rock i promuje je singiel pod tym samym tytułem. Gitarzysta postanowił wykorzystać zdobyte przez lata kontakty i zaprosił do prac nad płytą prawdziwe legendy światowego rocka i metalu. Już w kawałku Ghost of Rock na perkusji zagrał nikt inny, jak Vinny Appice, muzyk takich zespołów, jak Black Sabbath i Dio. Pojawiają się w nim także Francesco Caporalettiego, także znany ze współpracy z Dio gitarzysta Rowan Robertson, a z polskiego podwórka Damian Michalski z TSA MNKWL oraz Robert „Sierściu” Mastalerz z zespołów 4Szmery i SPiS

Album Ghost of Rock ma ujrzeć światło dzienne jesienią. Jak zapowiada Piotr Lekki, pojawi się na nim jeszcze więcej imponujących gości, by wymienić, poza Vinnym Appice, który bębni w trzech kawałkach, także takie nazwiska, jak: Ron „Bumblefoot” Thal (były gitarzysta Guns N’ Roses), wspomniany wyżej Rowan Robertson, Brian Tichy, Andre Nieri, Andy Martongelli czy Emiliano Tessitore, a także włoscy muzycy sesyjni: Francesco Caporaletti, Alessio Palizzi i Titta Tani i polscy instrumentaliści: Artur Olkowicz, Robert Świątek, Sławek Puka i Adam „Harris” Jasiński. Za większość wokali na krążku odpowiada Damian Michalski z TSA MNKWL, w dwóch utworach zaś usłyszymy Roberta „Sierścia” Mastalerza.

Jak mówi Piotr Lekki, utwór Ghost of Rock dedykuje swoim idolom: Ozzy'emu Osbourne'owi, Lemmy'emu Kilmisterowi oraz Ronniemu Jamesowi Dio. Muzyk stwierdził w rozmowie z portalem bochnianin.pl: "Ta piosenka jest dla Lemmy’ego, Ronniego i Ozzy’ego. To oni wyznaczyli drogę. Chciałem oddać im szacunek poprzez czysty, rockowy ogień".

Sprawdź "Ghost of Rock" poniżej!

Lemmy Kilmister szczególnie cenił te brytyjskie albumy: