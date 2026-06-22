25 czerwca świat znów połączy muzyka The Beatles! Oto, co nas czeka w ramach Dnia The Beatles

25 czerwca 1967 roku The Beatles weszli do Studio One w londyńskim Abbey Road Studios, by przekazać światu wyjątkową wiadomość. Transmitowane na żywo w ramach programu BBC „Our World” wykonanie utworu „All You Need Is Love” było częścią pierwszej międzynarodowej transmisji satelitarnej w historii telewizji. Szacuje się, że występ obejrzało około 400 milionów widzów na całym świecie.

Przez kilka niezwykłych minut cały świat oglądał to samo wydarzenie w tym samym czasie. Ponad czterdzieści lat później, w 2009 roku, wieloletnia fanka zespołu Faith Cohen uznała, że ta data zasługuje na szczególne upamiętnienie. Tak narodził się Global Beatles Day – tworzona przez fanów i dla fanów inicjatywa celebrująca zespół, jego muzykę oraz przesłanie, które nie traci na aktualności: miłość jest wszystkim, czego potrzebujemy.

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Od koncertów w Tokio, przez wystawy poświęcone Beatlesowi w Nowym Jorku, wspólne śpiewanie w Buenos Aires, aż po spotkania fanów w Liverpoolu – Global Beatles Day z roku na rok rozwija się organicznie na całym świecie. Wydarzenie jednoczy kolejne pokolenia słuchaczy wokół twórczości Johna Lennona, Paula McCartneya, George’a Harrisona i Ringo Starra oraz wartości, które reprezentowali.

Tegoroczna edycja stanowi ważny kamień milowy dla inicjatywy. Apple Corps Ltd. – firma założona przez The Beatles do zarządzania ich działalnością artystyczną i biznesową – oficjalnie uznała Global Beatles Day.

25 czerwca, równolegle do wydarzeń organizowanych na całym świecie, The Beatles udostępnią na YouTube pokolorowaną wersję historycznego wykonania „All You Need Is Love”. Będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć występ z programu BBC „Our World” w sieci. Polscy fani Beatlesów będą mogli się spotkać o 19:00 w siedzibie Programu Trzeciego Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Wydarzenie w słynnym studiu im. Agnieszki Osieckiej poprowadzi Piotr Metz. Zaproszenia można zdobyć, słuchając anteny Trójki.

W liście skierowanym do Faith Cohen dyrektor generalny Apple Corps Ltd., Tom Greene, napisał: „Przesłanie The Beatles i utworu 'All You Need Is Love' bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przypomina o znaczeniu wspólnoty, więzi międzyludzkich i sile jednoczenia ludzi. Właśnie dlatego Global Beatles Day jest tak wyjątkowy. Nie wymaga niczego więcej niż chwili zatrzymania się, wysłuchania muzyki i podzielenia się odrobiną radości z innymi”.

The Beatles niezmiennie pozostają jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki. Ponad pięć dekad po zakończeniu działalności ich twórczość nadal trafia do kolejnych pokoleń słuchaczy – zarówno tych, którzy pamiętają czasy Beatlemanii, jak i nowych fanów odkrywających utwory „Hey Jude” czy „Let It Be” za pośrednictwem platform streamingowych i mediów społecznościowych.

Wpływ grupy wykracza daleko poza sprzedaż płyt. The Beatles zmienili oblicze muzyki popularnej, kultury młodzieżowej, mody, pisania piosenek i produkcji albumów. To oni zapoczątkowali brytyjską inwazję na amerykański rynek muzyczny i stworzyli przełomowe albumy, takie jak „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”.

Dziedzictwo zespołu wciąż przyciąga miliony ludzi do miejsc związanych z jego historią, w tym do Abbey Road Studios, gdzie fani z całego świata odtwarzają słynne zdjęcie z okładki albumu „Abbey Road”. Niedawno ogłoszono również, że mieszczący się przy 3 Savile Row budynek, z którego dachu The Beatles zagrali swój legendarny koncert, zostanie przekształcony w pierwszą oficjalną atrakcję dla fanów, planowaną na 2027 rok.

W perspektywie kolejnych lat na fanów czeka także jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń filmowych dekady. W kwietniu 2028 roku do kin trafi czteroczęściowy projekt poświęcony historii The Beatles, realizowany przez Sony Pictures Entertainment i Neal Street Productions. Będzie to pierwszy raz, gdy Apple Corps Ltd. i członkowie zespołu udzielili pełnych praw do wykorzystania swojej historii i muzyki w fabularnej produkcji. Reżyserem projektu jest Sam Mendes, a w role muzyków wcielą się Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr), Paul Mescal (Paul McCartney) oraz Joseph Quinn (George Harrison).

Global Beatles Day rozpoczął się jako prosty pomysł jednej fanki. Dziś jest globalnym ruchem opartym na radości, wspólnocie i wzajemnej życzliwości – wartościach, które wydają się szczególnie ważne we współczesnym świecie.

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