Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce! Historyczny koncert w Warszawie - sprawdź szczegóły

Breaking Benjamin zagrają w Polsce! Historyczny debiut zespołu w Warszawie

To wiadomość, na którą polscy fani czekali od lat. Breaking Benjamin, jeden z gigantów amerykańskiej sceny rockowej, ogłosił swój pierwszy w historii koncert w Polsce. Zespół, który od ponad dwóch dekad kształtuje brzmienie post-grunge'u i alternatywnego metalu, nareszcie wystąpi przed naszą publicznością.

Formacja dowodzona przez Benjamina Burnleya, znana z potężnych riffów i emocjonalnych tekstów, ma na koncie miliony sprzedanych płyt i miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych, co czyni ją prawdziwym fenomenem. Ich przyjazd do Warszawy jest wydarzeniem historycznym, zwłaszcza że wcześniejsza próba występu w naszym kraju, zaplanowana na 2021 rok we Wrocławiu, została odwołana. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by usłyszeć ich największe hity na żywo w stolicy. Fani mogą spodziewać się niezapomnianego wieczoru pełnego rockowej energii.

Breaking Benjamin w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Historyczny, pierwszy koncert Breaking Benjamin w Polsce odbędzie się już 23 czerwca 2026 roku. Zespół wystąpi na plenerowej scenie w Warszawie, a dokładnie na Letniej Scenie Progresji. Wydarzenie jest częścią dużej europejskiej trasy koncertowej, która promuje zarówno najnowszy materiał grupy, w tym wydany w 2024 roku singiel „Awaken”, jak i największe przeboje z całej ich bogatej dyskografii. Możemy być pewni, że podczas warszawskiego koncertu nie zabraknie takich klasyków jak „The Diary of Jane”, „Breath” czy „I Will Not Bow”.

Setlista z pewnością obejmie utwory z kultowych albumów, od debiutanckiego „Saturate” po nowsze wydawnictwa „Ember” i „Aurora”. Na ten moment nie ogłoszono oficjalnego supportu, który miałby rozgrzać publiczność przed główną gwiazdą wieczoru. Na innych europejskich przystankach trasie towarzyszy zespół Chevelle, jednak udział tej formacji w Warszawie nie został potwierdzony.

DATA KONCERTU: 23 czerwca 2026 r.

23 czerwca 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Letnia Scena Progresji

Letnia Scena Progresji SUPPORT: Return to Dust

Czasówka:

VIP CHECK IN: 17:00

VIP: 17:30

DRZWI: 18:30

RETURN TO DUST: 19:30

BREAKING BENJAMIN: 20:30

Tu znajdziesz informator wydarzenia. Co ważne, organizator informuje, że dozwolone jest zabranie ze sobą fabrycznie zamkniętej butelki wody do 0.5 litra.

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Bilety na koncert Breaking Benjamin w Warszawie

Bilety na warszawski koncert Breaking Benjamin trafiły do sprzedaży 17 grudnia 2025 roku i są dostępne w oficjalnej dystrybucji. Wejściówki można nabywać za pośrednictwem platform biletowych Progresja.com, eBilet.pl, Ticketmaster.pl, a także w serwisach Empik Bilety, Going App, Biletomat.pl oraz mTicket.pl. Ceny biletów na to wyjątkowe wydarzenie zaczynają się od 269 złotych, przy czym do bazowej kwoty może zostać doliczona opłata serwisowa.

Warto pamiętać o zasadach wiekowych obowiązujących na koncercie. Osoby, które ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w wydarzeniu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Natomiast fani poniżej 13. roku życia muszą przebywać na terenie imprezy pod opieką osoby dorosłej będącej ich prawnym opiekunem. Ze względu na to, że jest to pierwszy występ zespołu w Polsce, zainteresowanie biletami jest ogromne.

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