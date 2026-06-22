Steel Panther w Warszawie! Sprawdź najważniejsze informacje

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-22 14:20

Steel Panther wyciągają to, co najlepszego z glam rocka i heavy metalu, wzmacniają absurdalnym, amerykańskim humorem, a przy tym wszystkim są tak autentyczni, że ciężko jest przejść obok nich obojętnie. Grupa właśnie powraca do naszego kraju i wystąpi w warszawskim klubie Progresja. Sprawdź najważniejsze informacje.

Steel Panther
Autor: Dave Jackson/ Materiały prasowe

Steel Panther pod obecną nazwą funkcjonują od 2008 roku, jednak podwaliny pod tę działalność budowali od początku lat dwutysięcznych. Stopniowo zdobywali popularność w Los Angeles grając covery Van Halen i hair metalowych zespołów, aż w końcu umiłowany przez nich gatunek opanowali do perfekcji. Pokazali to najpierw debiutanckim “Feel the Steel”, na którym gościnnie wystąpili Corey Taylor (Slipknot & Stone Sour), Justin Hawkins (The Darkness), M. Shadows (Avenged Sevenfold) oraz Scott Ian (Anthrax), a kolejne albumy jak “Balls Out”, “All You Can Eat”, “Lower the Bar”, “Heavy Metal Rules” i zamykający na ten moment dyskografię “On the Prowl” tylko umacniały w przekonaniu, że Steel Panther to najbardziej wyrazisty zespół na pograniczu glam rocka i heavy metalu tych czasów. Kwartet swoją przebojową oldschoolową mieszankę wzbogaca o absurdalny amerykański humor rodem z przełomu wieków, czego połączenie jest gwarancją świetnej zabawy na żywo!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Steel Panther w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETÓW]

  • 23.06.2026
  • Warszawa, Progresja

BILETY!

Czasówka:

  • 17:30 - VIP 1 Meet&Greet
  • 18:30 - VIP 2 Early Entrance
  • 19:00 - Otwarcie Bram
  • 20:00 - LUCIE SUE
  • 21:00 - STEEL PANTHER

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