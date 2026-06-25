Kto nie lubi Queen? Nie każdemu formacja z Freddiem Mercurym podbiła serce

Już w momencie, gdy zespół Queen wydał swój debiutancki album, stało się jasne, że rynek muzyczny ma do czynienia z czymś szczególnym. Formacja szybko skupiła się na budowaniu swojej pozycji poprzez koncertowanie, a już rok po premierze debiutu zaprezentowała światu płytę, która stała się dla niej przełomem, czyli Sheer Heart Attack, z którego pochodzi cieszący się statusem klasyka Killer Queen. Z każdym kolejnym wydawnictwem pozycja Queen rosła, a kluczowy w tym zakresie okazał się projekt A Night at the Opera. Brytyjski zespół stał się prawdziwą gwiazdą, do tego na świecie rosła jego renoma jako koncertowego giganta.

Queen w tym swoim najsłynniejszym kształcie działał do 1991 roku, wydając łącznie czternaście studyjnych płyt, niezliczoną liczbę przebojów i podbijając serca milionów fanów i fanek na świecie. Szczególny rozdział w historii zespołu zamknął się dokładnie 24 listopada 1991 roku, wraz ze śmiercią nieodżałowanego wokalisty Freddiego Mercury'ego. Po tym tragicznym zdarzeniu Brian May, Roger Taylor i John Deacon działali razem przez kilka lat, w końcu w 1997 roku odejść z zespołu zdecydował się basista. W kolejnych latach May i Taylor połączyli siły z Paulem Rodgersem, a obecnie działają jako Queen + Adam Lambert z Amerykaninem w roli wokalisty.

Eska rock: Dzień, w którym Queen zagrał ostatni koncert z Freddiem Mercurym. Wokalista zmarł 5 lat później

Artyści, którzy nie należą do grona fanów Queen!

Queen ma ogromne rzesze fanów i fanek na całym świecie, a Ci do dziś czczą również pamięć Freddiego. Jak to się jednak mówi, nie każdy jest przysłowiową zupą pomidorową i nie każdego trzeba lubić, prawda? Dokładnie tak samo sytuacja ma miejsce w przypadku ikony rockowego grania. Kto nie kryje się z tym, że nie lubi (lub nie lubił za życia) Queen? Sprawdź w galerii:

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