Metamorfoza Olka Klepacza. Wokalista Formacji Nieżywych Schabuff stracił 50 kilogramów z przejmującego powodu

Wspomniana grupa muzyczna narodziła się w 1982 roku na terenie Częstochowy, a jej pierwotnym wokalistą był Jacek Pałuch. Zaledwie trzy lata później zespół zaprezentował się szerokiej publiczności na kultowym festiwalu w Jarocinie. W tamtym okresie doszło do sporych roszad personalnych, w wyniku których w szeregi formacji wstąpił Aleksander Klepacz. Dokładnie w 1989 roku do sklepów trafiła debiutancka płyta „Wiązanka melodii młodzieżowych”, na której znalazł się gigantyczny hit „Klub wesołego szampana” ze słynną, śpiewaną przez całą Polskę frazą "Chciałabym, chciała".

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Na początku swojej drogi w zespole obecny lider grał głównie na instrumentach klawiszowych. Zaszczytna rola głównego głosu kapeli przypadła mu w udziale dopiero w 1991 roku, kiedy z dalszej współpracy zrezygnował Pałuch. To właśnie w barwnej dekadzie lat dziewięćdziesiątych grupa wylansowała swoje największe przeboje, takie jak „Baboki”, „Lato”, „Żółty rower”, „Moja mała schizofrenia” czy wreszcie nieśmiertelne „Da da da”.

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Popularna grupa wciąż nie zwalnia tempa i bardzo intensywnie koncertuje. Obecnie artyści są jedną z gwiazd letniej trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską”, która wystartowała w sobotę 20 czerwca w Bielsku-Białej. Niedługo po zejściu ze sceny w przestrzeni internetowej rozpętała się potężna dyskusja dotycząca obecnego wizerunku Aleksandra Klepacza. Fani ze zdziwieniem dostrzegli drastyczną zmianę i wyszczuploną sylwetkę piosenkarza.

Szybko wyszło na jaw, że muzyk stracił aż pięćdziesiąt kilogramów. W minionych latach otwarcie przyznawał się on do walki z otyłością. Ten niespodziewany i potężny spadek masy ciała wzbudził natychmiastowe obawy wśród publiczności. Zaczęto głośno zastanawiać się, czy artysta nie cierpi na poważne schorzenie, a w mediach społecznościowych pojawiały się pytania o rzekomy nowotwór.

W obliczu nawarstwiających się plotek sam artysta uznał za stosowne wyjaśnić sytuację. Za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu w serwisie Facebook opublikował osobisty wpis. Zaznaczył w nim wprost, że rzeczywiście boryka się z problemami zdrowotnymi, ale jego prawdziwym przeciwnikiem jest depresja. Frontman nie zapomniał również podziękować fanom za wyrozumiałość, ciepłe myśli i wsparcie w tym trudnym czasie.

Dzień dobry, ucinając spekulacje, pytania i plotki, dotyczące mojej utraty wagi wyjaśniam: nie choruje na raka , choruje na depresję. Staram się bardzo „tańczyć w ciemnościach” z gorszym lub lepszym skutkiem:) Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, dziękując za zrozumienie i przyjazne gesty - napisał Olek Klepacz.

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Zaraz po publikacji wpisu sekcja komentarzy zapełniła się wiadomościami od internautów życzących mu powrotu do pełni sił w tej nierównej walce. Warto wspomnieć, że wokalista dzielił się swoimi trudnymi doświadczeniami już nieco wcześniej. W trakcie jednego z wywiadów telewizyjnych zdradził, jak naprawdę wygląda jego codzienność w cieniu tak wyniszczającej diagnozy. Te słowa dobitnie pokazują skalę problemu.

To jest już około 10 lat, od kiedy zmagam się z tą chorobą. Aczkolwiek ten pierwszy raz był dla mnie tak dziwny i niezrozumiały… Nie byłem tego w stanie w żaden sposób klasyfikować. Po prostu bardzo źle się czułem i to się przekładało na codzienny komfort życia. To się nie dzieje cały czas, permanentnie. To jest coś, co w moim przypadku wracało. To się zwie epizodami - mówił muzyk w programie „Halo tu Polsat”.

Jeżeli sam znajdujesz się w trudnej sytuacji i potrzebujesz wsparcia psychologicznego, możesz skorzystać z pomocy specjalistów, dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01.