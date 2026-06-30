Pete Townshend (The Who) wierzy, że Keith Moon postawił obiad... 9-letniemu Kurtowi Cobainowi! "Przysięgam Wam"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-30 15:35

Ta opowieść brzmi naprawdę... niedorzecznie. Pete Townshend z The Who jest święcie przekonany, że jego zmarły kumpel z zespołu, perkusista Keith Moon, postawił kiedyś obiad... 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Czy było to możliwe?

Po lewej Keith Moon grający na perkusji z uniesioną pałeczką, oświetlony czerwonym światłem. Po prawej czarno-białe zdjęcie młodego Kurta Cobaina w luźnej koszuli, trzymającego mały przedmiot. Czy to spotkanie mogło się wydarzyć? Przeczytaj o tej legendzie na naszym portalu.
Autor: Wikimedia Commons, Nirvana/ Materiały prasowe

Pete Townshend (The Who) wierzy, że Keith Moon postawił obiad... 9-letniemu Kurtowi Cobainowi! Czy to w ogóle możliwe?

W historii rocka nie brakuje mitów, legend i historii, które brzmią dość... nieprawdopodobnie. Jedną z nich podzielił się sam Pete Townshend, gitarzysta kultowego zespołu The Who. Jest on przekonany, że perkusista Keith Moon, jego kolega z zespołu, zafundował kiedyś obiad... małemu Kurtowi Cobainowi.

Wspomniana anegdota ujrzała światło dzienne dzięki Benowi Gibbardowi, frontmanowi grupy Death Cab For Cutie. Opowiedział ją w wywiadzie dla magazynu Vulture

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Muzyk miał okazję rozmawiać z Townshendem w lipcu 2006 w trakcie irlandzkiego festiwalu Oxegen. Kiedy wspomniał, że jego grupa pochodzi z Seattle, gitarzysta The Who odpalił prawdziwą bombę. 

Pete pomyślał chwilę i powiedział: "Pamiętam, jak graliśmy w Seattle w latach 70. i zatrzymaliśmy się w hotelu Edgewater Inn. Pod pobliskim wiaduktem koczowało wtedy mnóstwo bezdomnych dzieciaków. I Keith Moon zgarnął je wszystkie, przyprowadził do Edgewater Inn i postawił im porządny obiad. Przysięgam Wam, że jednym z tych dzieciaków był Kurt Cobain!" – opowiedział Gibbard. 

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Jak zareagowali młodzi muzycy? Nie mogli w to uwierzyć! – Myślę, że Pete naprawdę w to wierzył. Byłem zbyt zdenerwowany, by go prostować. Nie mam pojęcia, jak 9- czy 10-letni Kurt miałby się znaleźć w Seattle, pod wiaduktem, tak daleko od rodzinnego Aberdeen. Teoretycznie wszystko jest możliwe, ale to mało prawdopodobne – podsumował lider Death Cab For Cutie. 

Czy ta historia w ogóle miała prawo się wydarzyć? Jeśli przyjrzymy się wyłącznie datom, to nie można wykluczyć takiego właśnie spotkania. Moon zmarł we wrześniu 1978. Ostatnie koncerty The Who w Seattle z jego udziałem odbyły się w marcu i październiku 1976. Przyszły frontman Nirvany miał wówczas 9 lat. 

Czy doczekamy się kolejnego studyjnego albumu od The Who?

Przez ostatnie lata fani The Who musieli godzić się z myślą, że album Who z 2019 będzie pożegnaniem grupy z nagraniami studyjnymi. Obecnie nie jest to takie wcale oczywiste. Wszystko przez wpis gitarzysty Pete'a Townshenda. 

Muzyk udostępnił, w mediach społecznościowych, zdjęcia przedstawiające jego nowe studio nagraniowe. Jeden z fanów w komentarzu prowokująco napisał, że jest przekonany, że w tym miejscu z pewnością nie powstanie nowy album The Who. Townshend odpowiedział krótko: "Możesz być w błędzie. Roger chce spróbować". 

Ta deklaracja jest o tyle zaskakująca, że to właśnie wokalista był do tej pory największym hamulcowym w temacie nowych nagrań... Jak ta sprawa dalej się potoczy? Tego nie wiadomo, na ten moment. Trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość. 

Oto ciekawostki o albumie Tommy od The Who: 

The Who
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