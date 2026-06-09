Oto ranking wszystkich hymnów Męskiego Grania. Ułożyliśmy je od najsłabszego do najlepszego. Który utwór wygrał?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-09 13:18

Trasa Męskiego Grania bez piosenki przewodniej to nie to samo. Postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska wszystkim dotychczasowym hymnom. Który utwór jest tym najbardziej udanym? Udało nam się ułożyć ranking: od najsłabszego do najlepszego.

Męskie Granie. Oto ranking hymnów festiwalu

Trasa festiwalowa Męskiego Grania cieszy się od lat niesłabnąca popularnością. Impreza wpisała się na stałe w letni koncertowy kalendarz w naszym kraju. 

Przypomnijmy, że pierwsza edycja Męskiego Grania odbyła się w 2010 roku. Wówczas zorganizowano sześć koncertów, na których bawiło się łącznie prawie 20 tys. osób. Wydarzenie okazało się sukcesem. Postanowiono więc kontynuować tę trasę. Format z roku na rok rósł i przyciągał nowe rzesze fanów spragnionych dźwięków od rodzimych artystów. Teraz trudno sobie wyobrazić lato bez tego objazdowego wydarzenia, na którym grają najpopularniejsi i najciekawsi wykonawcy na polskim rynku muzycznym. 

5 rockowych i metalowych zespołów ze Śląska, na które warto zwrócić uwagę. O nich jeszcze będzie głośno

Zmieniali się dyrektorzy artystyczni, do życia powoływano kolejne składy tzw. Orkiestry Męskiego Grania. Chodzi o zespół, zebrany specjalnie w związku z MG, który oprócz stworzenia hymnu promującego całą trasę, wykonuje w czasie swoich koncertów różne utwory z historii polskiej muzyki rozrywkowej w odświeżonych aranżacjach. 

Do tej pory więc światło dzienne ujrzało 17 hymnów (nie tak dawno do tego grona dołączył utwór Nareszcie w wykonaniu Zalii, Vito Bambino i Igora Herbuta). Większość z nich stała się dość dużymi przebojami.

Przypominamy więc Wam wszystkie dotychczasowe hymny Męskiego Grania. Postanowiliśmy je ułożyć od najsłabszego do najlepszego. W ten sposób powstało zestawienie, które znajdziecie w galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. 

Poniżej natomiast spróbuj się w quizie znajomości tekstów hymnów Męskiego Grania:

Hymny Męskiego Grania. Pamiętasz dobrze ich teksty? Sprawdź się w quizie
Pytanie 1 z 10
Na początek coś w miarę na świeżo. W "Supermocach" Vito Bambino śpiewa: "Zatańczymy wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na...":
Listen on Spreaker.