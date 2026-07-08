Led Zeppelin. Oto najlepsze albumy zespołu [TOP5]

Led Zeppelin to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka i basta! Formacja powstała w 1968 roku, a tworzyli ją gitarzysta Jimmy Page, wokalista Robert Plant, basista John Paul Jones i perkusista John Bonham. Rok później na rynku ukazał się debiutancki album grupy, który zdefiniował zupełnie nowe, innowacyjne brzmienie muzyki rockowej. Nie da się ukryć, że wspólnie z dwoma innymi brytyjskimi kapelami, Deep Purple i Black Sabbath, kładła podwaliny pod rozwój muzyki hardrockowej.

Jakie relacje panowały w Led Zeppelin? „Nie byliśmy przyjaciółmi”

Choć zespół nie istniał długo (w 1980 roku doszło do jego rozwiązania po śmierci Bonhama) to pozostawił po sobie legendarne płyty, których wstyd nie znać. Led Zeppelin sprzedał łącznie ponad 200 milionów albumów na całym świecie. A w 1995 roku Zeppelini zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame.

Przypomnijmy, że grupa łącznie wydała osiem studyjnych albumów, a po rozwiązaniu działalności, w 1982 roku, na rynku ukazało się jeszcze kompilacyjne wydawnictwo zatytułowane Coda, na którym znalazły się utwory odrzucone i wykonania koncertowe.

Postanowiliśmy więc wybrać pięć najlepszych płyt Led Zeppelin, które bardzo lubimy i możemy z czystym sumieniem polecić wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z twórczością tego legendarnego zespołu.

Które albumy Led Zeppelin wskazaliśmy? Dowiecie się tego z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

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